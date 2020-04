Se billedserie Skoleleder Thomas Kielgast glæder sig til igen at kunne byde velkommen til de yngste elever på Hastrupskolen. Foto: Torben Thorsø

Skoleleder: Udfordringen bliver at betrygge forældrene

Køge - 15. april 2020 kl. 18:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værnemidler og håndvaske står klar. Skilte med teksten »forældre ingen adgang« er hængt op. Og i klasselokalerne er der pludselig mere tomt end normalt. Kun halvdelen af bordene og stolene står nemlig tilbage, efter man har delt hver klasse op i to for at give eleverne mere plads.

- Der er ikke noget lige nu, som vi ikke kan håndtere, når det kommer til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har både sprit og sæbe nok, og der bliver to meter imellem eleverne i klasserne, understreger Thomas Kielgast, der er skoleleder på Hastrupskolen.

Når 0. og 1. klasse i morgen torsdag møder ind for første gang i mere end en måned, bliver det til en helt anden hverdag. Hver klasse er delt op i to grupper, og hver gruppe får kun én bestemt lærer tilknyttet som underviser. Grupperne får deres eget toilet, får undervisning sammen og skal holde sig til hinanden, når de leger sammen. Derudover står den på masser af udeundervisning, hvis vejret tillader det.

Kielgast fortæller, at man også har gjort mødetiderne forskudt, så den ene halvdel af børnene møder fra klokken 8-13, mens den anden halvdel ankommer fra klokken 9-14.

- Det gør, at børnene ikke kommer på samme tid, ikke møder hinanden på gangene og ikke har frikvarter sammen, forklarer skolelederen.

Fredag bliver det 2. og 3. klasseselevernes tur til at møde ind, og mandag kan Hastrupskolen byde velkommen til børnene i 4. og 5. klasse, som de sidste elever i denne omgang.

- Minimal risiko Selvom rigtig meget er på plads til genåbning i morgen, så ser Thomas Kielgast en mulig bekymring, hvis for mange børn bliver holdt hjemme af utrygge forældre.

- Hvis det sker, får børnene ikke undervisning, for vores hjemme- og fjernundervisning for de yngste stopper jo nu. Vi kan se, at nogle forældre er utrygge, og derfor bliver det en udfordring at få betrygget dem om, at vi godt kan leve op til det, vi skal, siger skolederen.

Han fortæller, at Hastrupskolen gør alt, hvad man kan, og peger samtidig på Sverige, hvor skolerne har været åbne med nogle af de samme retningslinjer, som de danske skoler nu skal leve op til.

- Her har man ikke set smittede børn endnu, og hvis man overholder reglerne om hygiejne og afstand, så er der kun en minimal risiko for at blive smittet, siger Kielgast.

Pres på lærerne Hvordan bliver det at åbne igen efter cirka en måneds nedlukning?

- Det bliver fantastisk, for en skole uden børn er noget afmonteret. Jeg har været på skolen hele tiden, ofte som ene mand, for at tage imod pakker, bøger og børn, som skal have en ny computer. Der har været liv på skolen men i meget begrænset omfang, så selvom det har fungeret godt, er det fedt, at børnene nu er tilbage, siger Thomas Kielgast.

Hvilken hverdag bliver det for eleverne?

- Det bliver en helt anderledes hverdag. For nogle bliver det som at starte på en ny skole. Børnene skal være sammen i nye gruppe, og for nogle bliver det med en helt ny lærer.

Skolelederen fortæller, at der i alt bliver 28 hold, som skal undervises, samtidig med at en del lærere forsat står for at undervise de ældste elever via fjernundervisning.

Derfor bliver der pres på lærerne, fortæller Kielgast, og af den grund er Hastrupskolen tvunget til at hyre ekstra vikarer ind og benytte inklusionsfolk til undervisningen.

- Vi skal gøre ting, som vi ikke er vant til. Jeg kommer for eksempel også til at være gårdvagt og aflaste lærerne en gang imellem. Der kommer til at være ekstra pres på lærerne, men sådan er det, siger skolelederen.

Han håber, at man får overbevist alle forældre til at sende deres børn i skole, og herefter kan opgaven igen for alvor blive at løfte eleverne fagligt, selvom man stadig kører med såkaldt nødundervisning.

- Det kommer stille og rolig til at handle om det faglige igen, og spørgsmålet er, om vi kan holde til, at det er den samme voksne til samme gruppe børn, eller om eksempelvis dansk- og matematiklærerne skal skifte hold en gang imellem. Det skal vi måske justere og se på løbende, fortæller Thomas Kielgast.