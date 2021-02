Formanden for Skoleudvalget i Køge Kommune, Mads Andersen (K), bakker op om at sende de ældste elever tilbage i skolerne, så længe der følger restriktioner og flere ugentlige test med. Foto: Thomas Olsen

Skoleformand om yderligere genåbning af skolerne: - En god idé

Både skoler, højskoler og efterskoler skal have lov til at genåbne yderligere under kontrollerede former og med øget test af de ældste elever, så længe smitten ikke løber løbsk den kommende tid. Sådan lød det onsdag fra SF's formand Pia Olsen Dyhr til dr.dk.

Dermed lægger partiet sig op af de borgerlige partier, som presser på for, at regeringen åbne samfundet - herunder skolerne - endnu mere op fra den 1. marts, og spørger man Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, bakker han op om en yderligere genåbning af skolerne.