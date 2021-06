- Man har valgt at bruge flere hundrede tusinde kroner på at hyre et arkitektfirma, og politikerne har været ude at sige, at nu er der ro på sagen, og at firmaet ville komme med muligheder, som begge skoler kunne se sig selv i. Men i sidste ende bruger man det slet ikke, siger Sara Corydon. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Skoleformand er »fuldstændig rystet« over farvel til indskolingsfløj

Køge - 05. juni 2021

Torsdag var ikke en god dag for Sara Corydon. Tværtimod gik hun rundt og var »helt knust«, fortæller formanden for Holmebækskolens skolebestyrelsen.

Den dårlige dag begyndte, da det gik op for hende, at folkeskolen i Herfølge skal afgive sin indskolingsfløj til den nærliggende specialskole Holmehus. Selvom beslutningen, som blev taget onsdag aften af et flertal i Skoleudvalget, reelt er den oprindelig plan, har der de seneste måneder været lagt op til at finde en løsning, som i højere grad tilgodeså Holmebækskolen.

I foråret i år har et arkitektfirma været i dialog med og besøgt begge skoler i Køge Kommune for at finde den bedste løsning for begge, og i forbindelse med onsdagens udvalgsmøde præsenterede firmaet ni konkrete scenarier for lokaldelingen mellem skolerne.

Kort om sagen 2019 besluttede de lokale politikere at gøre specialskolen Holmehus til en selvstændig skole. Som en del af en større omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud skulle Holmehus fremover rumme elever med såkaldt socio-emotionelle vanskeligheder. Samtidig skulle antallet af elever øges til 50.



Konsekvensen blev, at den nærliggende folkeskole Holmebækskolen skulle overdrage en af sine fløje - den såkaldte lille fløj - med lokaler til specialskolen.



Projektet har været undervejs et stykke tid, og til sommer skulle antallet af elever på Holmehus efter planen gå fra de nuværende 35 til 50 elever.



Men efter blandt andet kritik fra skolebestyrelsen på Holmebækskolen valgte politikerne i et enigt skoleudvalg i januar i år at udskyde resten af den ellers planlagte udvidelse af Holmehus.



Siden da har et arkitektfirma forsøgt at afklare ønsker og muligheder for de to skolers kommende fysiske rammer. Det arbejde har været forsinket i flere måneder på grund af corona-situationen, men onsdag i denne uge tog et politisk flertal en beslutning.



Beslutningen blev, at Holmebækskolen skal afgive sin lille fløj til Holmehus, så specialskolen kan fortsætte sin udvidelse.

Flertallet i udvalget valgte dog kun at tage stilling til den overordnede fordeling - altså at Holmehus overtaget den såkaldte »lille fløj« - mens rapporten fra arkitektfirmaet med de forskellige scenarier ikke tages i brug. I hvert fald ikke i denne omgang.

Det forarger formanden for Holmebækskolens skolebestyrelsen:

- Jeg er fuldstændig rystet. Man har valgt at bruge flere hundrede tusinde kroner på at hyre et arkitektfirma, og politikerne har været ude at sige, at nu er der ro på sagen, og at firmaet ville komme med muligheder, som begge skoler kunne se sig selv i. Men i sidste ende bruger man det slet ikke, siger Sara Corydon og uddyber:

- Vi har brugt så meget tid på det. Møder med forvaltningen, skolen og arkitektfirmaet, og alligevel gør man ikke brug af det. Vi er blevet holdt for nar, og vi har ingenting nu.

Føler sig kastet under bussen Undervejs i sagen har der været fokus på spejlingen mellem eleverne fra Holmehus og eleverne på Holmebækskolen. Det er nemlig positivt, når børnene fra specialskolen kan spejle sig i »almenområdet« og eleverne fra folkeskolen.

Men ifølge Sara Corydon lukker man Holmehus' elever inde i lille fløj, og dermed forsvinder muligheden for at spejle sig med almenområdet, mener hun. Af den grund havde skolebestyrelsen op til onsdagens udvalgsmøde anbefalet en løsning, hvor specialskolens elever bliver spredt ud på flere fløje og andre dele af Holmebækskolen frem for blot i den ene fløj.

- Vi ved, at det har virket før, når Holmehus' udskolingsbørn går sammen med vores udskolingsbørn. På den måde bliver de kørt langsomt ind i almendelen, men nu vil de være milevidt for hinanden, argumenterer Sara Corydon.

Men eleverne fra Holmehus kommer til at have hjemme i en fløj, der ligger som en del af Holmebækskolen. Giver det dem ikke god mulighed for at møde og spejle sig i elever fra jeres skole?

- Lille fløj er meget afskærmet fra resten skolen, og den giver ikke anledning til, at man møder hinanden i fløjen. Den rigtige spejling sker kun, hvis eleverne går ved siden af hinanden, hvilket synes var tilfældet i 2020, påpeger skoleformanden.

Skal nok komme videre Der er lagt op til at indgå dialog med Holmebækskolen om afklaring af fremtidige behov og i den forbindelse kigge på de konkrete scenarier igen. Hvad tænker du om det?

- Vi vil meget gerne indgå i dialog, men det var ikke derfor, man hyrede arkitektfirmaet. Det var for at tilgodese alle, og jeg er irriteret over, at man siger, at man vil finde en løsning for alle, når det ikke er det, der sker, siger Corydon.

Formanden for skolebestyrelsen peger blandt andet på, at de yngste elever fra Holmebækskolen, som nu skal flyttes til andre lokaler på skolen, mister deres vante legeplads, fordi Holmehus overtager noget af udearealet. Derfor vil bestyrelsen henvende sig til Køge Kommune for at finde en løsning hurtigst muligt.

- Vi er nødt til at få noget hjælp. Man kan ikke bare kaste os under bussen og fratage os en tredjedel af skolen. Jeg er helt rystet over, at man kan finde på at gøre det, når man har holdt os hen med dialog i flere år, siger hun.

Hvilken betydning får det her for jeres elever?

- Der er en masse uvisse ting, men jeg ikke i tvivl om, at medarbejdergruppen kan løfte opgaven. Jeg synes bare ikke, de får de rigtige forudsætninger, og det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Men vi skal nok komme videre på en god måde, fastslår Sara Corydon.

Hun fortæller, at man vil holde et vågent øje med skolens elevtilgang de kommende år, som forventes at stige. En udvikling, som kan resultere i, at Holmebækskolen bliver en tosporet skole, og at der i de nuværende lokaler ikke bliver plads nok til alle eleverne.

- Vi skal være de første til at kontakte politikerne, når klasserne skal deles op i to, og vi begynder at mangle plads, lyder det fra skoleformanden.

