Som en del af Børnenes U-landskalender får skoler landet rundt besøg af frivillige fra Oxfam IBIS. Tirsdag formiddag var det Asgård Skole i Køge.

Skoleelever mødte Afrika i øjenhøjde

Rytmen fra håndtrommen bliver langsomt hurtigere og hurtigere, og de koncentrerede børn klapper i takt.

Øjebliksbilledet er taget tirsdag formiddag på Asgård Skole i Køge, men kunne lige så godt være fra en landsby i Afrika. En af skolens 4. klasser havde nemlig besøg af Nanna Bay og Nora Sina, to frivillige unge fra Oxfam IBIS, som frem til jul har besøgt skoler landet rundt for at give danske børn et indblik i hverdagen i Vestafrika.

Sammen med seks andre frivillige har de under navnet JuleKaravanen holdt oplæg foran skoleelever for at fortælle om deres tur til Burkina Faso.

- Det handler om at fortælle om landet og hverdagen i øjenhøjde. Vi forsøger at formidle historien gennem vores egne oplevelse, og det føles, som om vi deler noget unikt, siger Nanna Bay.

På Asgård Skole fik eleverne øjnene op de afrikanske børns hverdag og prøvede det også på egen krop. Der blev prøvet afrikanske skoleuniformer, danset afrikanske dansetrin til musik og vist billeder af nogle af områdets omkring 3000 guldminer.

Sidstnævnte blev vist på en skærm, hvor et dybt hul i jorden dannede indgangen ned i minen. Da skoleeleverne så det dybe hul i jorden og fik at vide, at nogle afrikanske børn faktisk arbejder i minerne, blev der helt stille. Samme reaktion har de frivillige fra Oxfam IBIS oplevet på mange andre skoler i Danmark.

- Vi oplever, at de danske elever bliver helt stille, når vi fortæller om børnene, der arbejder i guldminerne. Den del af hverdagen i Burkina Faso gør et stort indtryk på eleverne, siger Nanna Bay.

De to frivillige havde taget en række lokale ting med fra Burkina Faso, og efter selve oplægget var der rig mulighed for Asgård Skoles elever for at opleve en anden verden på tætteste hold. Der blev blandt andet båret vandkar på hovedet, mens andre fik mulighed for at lægge sig på et afrikansk bedetæppe.

Mange af de medbragte ting kan for de danske børn virker meget anderledes, end det de er vant til, men for de frivillige hos Oxfam IBIS handlede det tirsdag også om at pege på lighederne mellem børnenes hverdag i de to lande.

- Selvom hverdagen for de afrikanske børn er meget anderledes, så er der også ligheder, og dem forsøger vi at fortælle om. De leger og går også i skole ligesom danske børn. Derfor vil vi ikke fortælle endnu en historie om udsultede afrikanske børn, siger Anna Bay.