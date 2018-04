Se billedserie Sofie Brosbøl (venstre) og hendes lærer Betina Downes fra Herfølge Skole fik sig en snak med to personer i Nordvestparken i København. Foto: Simon de Visme

Skoleelever i København: Fordommene forsvandt i Nordvestparken

Køge - 13. april 2018 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sofie og hendes lærer går forsigtigt hen mod manden og kvinden, som har taget plads på en grøn træbænk i forårssolen. Blæsten hiver i Nordvestparkens træer og buske, hvor mange hjemløse og andre udsatte jævnligt slår sig ned.

Kvinden på bænken sidder med en halv cigaret i hånden, og imellem hende og manden står et par tomme flaskeøl. Begge har trukket jakkernes hætter godt op over hovedet for at beskytte sig imod vinden.

Der går ikke lang tid, før Sofie og læreren får skabt en god kontakt imellem de fire. Manden og kvindens rynkede ansigter lyser op, da de fortæller om deres liv i en verden, som mange nok forbinder med hjemløse misbrugere og druk dagen lang. Men billedet er langt fra så negativt og firkantet, mener skoleeleven Sofie Broløs fra Herfølge Skole.

- Det var fantastisk at høre, at de to på trods af alt har det godt og samtidig har overskud til at hjælpe andre. Det varmer om hjertet, og det får næsten en til at føle sig lidt egoistisk, siger hun og uddyber.

- For os er det en øjenåbner at komme ind og opleve en anden del af København, end vi er vant til. Mange har sikkert fordomme om hjemløse, men dem, vi har mødt, har været glade, så turen er helt klart med til at nedbryde nogle fordomme.

En nuanceret oplevelse Som en del af valgfaget Social Innovation tog et lille hold af elever fra Herfølge Skole torsdag turen til den nordvestlige del af København. Her besøgte de først Morgencaféen for Hjemløse - både for at blive klogere på caféens arbejde, men også for at aflevere mad og tøj som eleverne selv har samlet ind.

Caféens personale viste eleverne rundt i de forskellige lokaler, der både talte et lægerum med tandlægeudstyr og et stort rum spækket med soveposer, liggeunderlag og tøj. Lyden af børn, som løb rundt og legede i skolegården ved den nærliggende muslimske friskole, kunne høres på 1. etage af hjemløse-caféen, hvor personalet fortalte videre om dagligdagen, og hvilke problemer de hjemløse typisk kæmper med.

Herefter gik turen et par hundrede meter hen til Nordvestparken, der ligger på hjørnet af Frederikssundsvej og Hulgårdsvej, hvor eleverne selv skulle tage en snak med de hjemløse eller andre udsatte personer. En oplevelse, som ifølge skoleeleverne var positiv.

Mens yderligere et par personer med tunge Netto-poser i hænderne tog plads ved et af parkens borde, gik snakken ivrigt blandt eleverne. Ifølge Emilie, som også er en del af valgfags-holdet, burde alle unge få muligheden for at opleve »virkeligheden« og få udfordret deres fordomme om eksempelvis hjemløse.

- Medierne har det med at beskrive de negative sider i forhold til hjemløse, og derfor er det fedt at komme ud og få en mere nuanceret oplevelse. Samtidig er det fedt at få et andet indblik i København, for mange kender nok kun områderne omkring Nørreport og Strøget. Det her er helt anderledes, forklarer Emilie.

Skoleelevernes oplevelser fra København skal i sidste ende munde ud i en udstilling på Herfølge Bibliotek den 26. april.