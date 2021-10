Se billedserie Skolevalg 2021 foregår som et rigtigt valg. Og det er også valgbare politikere ude fra ?den rigtige verden?, som rejser rundt og deltager i valgdebatterne på skolerne. Foto: Anders Holt

Skoleelever går i stemmeboksen

Køge - 14. oktober 2021 kl. 09:15 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Intet mindre end 1.120 elever fra 8.-, 9.-, og 10.-klasserne på 11 skoler i Køge Kommune går i dag i stemmeboksen. De stemmer rigtigt med valgkort og stemmesedler og valgurner på ægte valgbare partier. Selvom valget ikke gælder i virkeligheden, giver det de unge mennesker en forståelse for politik og demokrati. Og måske lysten til at engagere sig mere.

Forud for Skolevalg 2021 er gået et tre uger langt valgkamplignende undervisningsforløb. Og en af de skoler, som deltager, er Ellemarkskolen på Gymnasievej i Køge.

- Jeg har faktisk altid været interesseret i politik. Så jeg synes, det har været et ret så spændende forløb, siger Aske Kjærsgaard Nielsen fra 8.a.

- Men det er vi dog nok kun enkelte i min klasse, som synes. Der er ikke SÅ mange, som har fået rigtigt meget ud af det, tilføjer han.

En anden, som har fået en hel ny indsigt, er Sagal Yasin fra 9.a.

- Jeg synes, det har været meget spændende at lære om partierne. Jeg havde en anelse om de forskellige partiers politik, og har jo også set nyheder. Men jeg er blevet meget klogere. Nu ved jeg også, hvad jeg vil stemme, siger hun.

Som i virkeligheden Skolevalget bliver holdt som et rigtigt valg. Eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler, og stemmeurnerne blev så åbnet i morges rundt om på skolerne. Resultaterne fra de enkelte skoler kommer i aften.

Men som optakt skolerne haft valgdebatter, hvor unge lokalkandidater har været ude og præsentere deres partiers holdninger og svaret på spørgsmål. Og her kiggede seks partier forbi Ellemarkskolen.

Eleverne spurgte blandt andet ind til kvoteflygtninge, gratis skolemad og CO2-afgifter på flyrejser. Og fik partiernes holdning. Og bagefter kunne eleverne tage en personlig snak med kandidaterne.

- Hvorfor mener du, at én, der har knoklet hele sit liv for at tjene sine egne penge, skal give dem videre til en anden ved at personen skal have kontanthjælp, spurgte én elev for eksempel Enhedslistens kandidat. Og spørgsmål om klimaudfordringer og uddannelser fyldte også.

En af dem, som deltog i debatten, er Martin Andersen på 18 år, som selv stiller op til kommunalvalget i Køge for Radikale Venstre. Det var hans sjette skolebesøg under Skolevalg 2021. Og eleverne har sat sig godt ind i tingene, mener han.

- Jeg synes, eleverne stiller rigtig gode spørgsmål. Man bliver udfordret, siger han.

- Men jeg er også blevet spurgt, hvorfor det overhovedet betyder noget, om de stemmer til et skolevalg eller ej. Men det kan jo lære dem også at gå ud og stemme, når de bliver 18, siger han.

- Så jeg synes faktisk, det er vigtigt, at de lærer det nu. Så de ikke bare går ud og stemmer det samme som deres forældre, men danner deres egne meninger, tilføjer han.

En anden, som også har besøgt flere skoler, er 25-årige Ali Yahya, som i november også stiller op til kommunalvalget i Køge. Det gør han for SF. Og han mener, at alle får noget ud debatterne ved Skolevalget.

- Alt, hvad der foregår rundt om eleverne, er politisk anlagt. Når det handler om deres skole, kulturtilbud, fritidstilbud. Så de kan jo også bruge skolevalget til at tage stilling til ting. Og jo længere tid før, de selv skal stemme, jo bedre.

- Vi lokalpolitikere kan også bruge det til at se, hvad der egentlig interesserer de helt unge, og hvad vi måske kan gøre for dem, siger Ali Yahya, som også stillede op ved forrige valg, men ikke kom i byrådet.

Samfundsborgere På Ellemarkskolen har samfundsfagslærer Lars Thormod Olsen undervist elever op til valget i dag.

- Det er jo en landsdækkende begivenhed, som vi har deltaget i før, og som jo er meget oplagt også som en del af samfundsfag. Så vi gør det igen.

- Vi forsøger også at at gøre valget så realistisk som muligt. Så jeg håber, de får blod på tanden til selv at engagere sig i at stemme rigtigt, når de kan. Eller måske endda stille op til et valg, siger han.

- Samfundsfagets ambition er jo at gøre dem til aktive demokratiske samfundsborgere, som også tror på, at det kan betale sig at engagere sig i samfundet, tilføjer Lars Thormod Olsen.

Og derfor er han glad for at unge lokalpolitikere har besøgt skolen.

- Det kan jo vise vores unge mennesker, at man altså ikke behøver at være tudsegammel for at være politiker eller engagere sig.

Valgresultatet gøres både op med landsdækkende og regionale tal, når der i aften er direkte valgudsendelse fra Christiansborg. Det kan ses på Folketingets hjemmeside, ft.dk, klokken 19.