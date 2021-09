På flere skoler i den centrale del af Køge forventes fyldte klasselokaler i fremtiden, og det skal løses nu. Derfor ændres flere skoledistrikter for at skubbe kommende elever hen på de skoler med bedst plads. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Skoledistrikter bliver ændret for at skabe bedre plads i klasselokalerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoledistrikter bliver ændret for at skabe bedre plads i klasselokalerne

Køge - 07. september 2021 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I takt med at flere flytter til Køge Kommune, bliver pladsen trang på en række skoler i midtbyen og i Køge Nord, hvor elevtallet forventes at stige. Det skal løses på den korte bane, og derfor vil et politisk flertal nu justere flere skoledistrikter for at »skubbe« elever hen på de skoler med bedre plads.

Tre forslag har den seneste tid været i høring, og de lagde op til at justere fire skoledistrikter. Det har drejet sig om Søndre Skole, Sct. Nicolai Skole, Asgård Skole og Kirstinedalsskolen. I sidste ende gik et flertal i Skoleudvalget - Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og løsgænger Jeppe Lindberg - med to af de tre forslag. Imod stemte Venstre.

De to forslag, som nu formelt skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet, vil ændre på Søndre Skole og Sct. Nicolai Skoles distrikter for at skubbe flere elever hen til sidstnævnte, samt ændre på Asgård Skoles distrikt og igen Sct. Nicolai Skole, så elever sendes i retning af Asgård Skole, hvor der er bedre plads i klasselokalerne.

Ændringer vil gælde fra skoleåret 2022/23.

Begrænset plads

Ifølge Jeppe Lindberg giver det god mening at ændre på skoledistrikterne for at skabe bedre plads på skolerne på den korte bane, men på lange bane skal der gøres et større arbejde.

- Det er et spørgsmål om kapacitet, indtil vi finder ud af, hvordan det ser ud i fremtiden. Der arbejdes på at nedsætte en arbejdsgruppe næste år, som skal kigge på, hvordan fremtidens skoler skal være, så lige nu er der tale om en administrativ øvelse, hvor man tegner nogle linjer, påpeger næstformanden i Skoleudvalget og uddyber:

- Vi forsøger at trække flere over i andre distrikter, fordi der kun er de kvadratmeter på skolerne, som der er, men det betyder ikke, at man ikke har frit skolevalg i Køge Kommune.

Søskendegaranti

For nylig mødtes flere politikere og forvaltningen med de berørte skolers skolebestyrelser, og her var et vigtigt emne at finde en løsning på, at nogle familier og søskende risikerer at blive splittet ad og ende på forskellige skoler.

Derfor har partierne besluttet at give en såkaldt søskendegaranti til mindre søskende til elever bosiddende i Søndre Skoles distrikt og Sct. Nicolai Skoles distrikt.

Garantien gælder for børn, der på »vedtagelsestidspunktet« er indskrevet på henholdsvis Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole, og det er vigtigt for familierne, at de får muligheden for at sende kommende elever på samme skole som deres storesøster eller storebror.

- Det handler både om praktik i hverdagen, hvor forældrene hurtigt kan bruge meget tid på at hente, hvis børnene går på forskellige skoler, og så giver det også tryghed at have sin søster eller bror på samme skole. Det giver en fælles referenceramme derhjemme ved aftensmaden, at man kan tale om de samme ting, pointerer Jeppe Lindberg.