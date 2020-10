Kirstinedalsskolen i Køge lukker nu ned frem til efter efterårsferien ud fra en forsigtighedsvurdering, efter at i alt otte elever og en lærer er konstateret smittet med coronavirus. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Skole lukker ned i 14 dage grundet smittespredning

Kirstinedalsskolen i Køge lukker fra i dag fredag og frem til efter efterårsferien. Det sker som et led i at forhindre yderligere smitte med corona-virus, oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune har således besluttet at lukke Kirstinedalsskolen fra fredag og frem til efter efterårsferien. Det sker på grund af smittesituationen på skolen. I dagene op til torsdag den 1. oktober hjemsendte skolen seks klasser, da der blev konstateret smitte eller høj risiko for smitte i de seks klasser.

Beslutningen om nu helt at lukke skolen er truffet ud fra en forsigtighedsvurdering fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Alle skolens elever og medarbejdere hjemsendes i uge 41 og 42, og samtlige forældre opfordres til at få deres barn eller børn testet.

I perioden skal eleverne være hjemme og isoleres, hvis det er muligt, dog med hensyntagen til, at børn skal have omsorg.

Eleverne må for eksempel gerne gå en tur, hvis der kan holdes afstand, men eleverne skal ikke have besøg eller gå med ud og handle.

- Set i lyset af den situation som Kirstinedalsskolen oplever, er det fornuftigt for en tid at lukke skolen og vende tilbage til den online-undervisning som eleverne allerede kender fra foråret, udtaler Mads Andersen (K), formand for Skoleudvalget, i pressemeddelelsen.