Skøjtebane er lagt på is

Køge - 14. september 2021

Der skal være noget at samles om og som kan skabe glæde ovenpå et år med udfordringer.

Det var i hver fald tanken bag en ansøgning som Teknik- og Ejendomsudvalget netop har gået og grublet over i forhold til en ansøgning om at måtte etablere en skøjebane på kulturtorvet i Køge.

Det er »dialoggruppen for styrket handel i Køge Kommune«, der er kommet med ansøgningen, der gjaldt en periiode denne vinter og der var lagt op til, at hvis det blev en succes, så kunne det måske blive tilbagevendende begivenhed på torvet.

Det bliver dog foreløbig ikke til noget, melder udvalgsformand Erik Swiatek (S), der sammen med udvalget ikke mindst har set på klimaaftrykket fra en kunstig skøjtebane:

- Connect Køge har meddelt, at de ikke kan se holdbare økonomiske perspektiver i det, og at de derfor ikke længere er en del af projektet. De har kastet håndklædet i ringen. Så nu er det op til Køge Handel, om de kan rejse økonomi og dermed videreføre projektet. Noget andet er, at det energiforbrug, som det vil kræve, svarer til, hvad 19 parcelhuse forbruger på et år. Så det vil nok ikke hjælpe på Køges grønne profil med en sådan skøjtebane, og man har også set, at det har været en faktor i, at andre kommuner har droppet lignende planer.

Foreningen Køge Handel fik i sidste uge beskeden om, at Connect Køge havde trukket sig og det er en ærgerlig handelsforening, der nu må se planerne om skøjtebanen blive lagt på is.

- I Køge Handel er vi rigtig ærgerlige over udmeldingen, om at man indstiller arbejdet omkring en skøjtebane til vinter, siger aktivitetschef Katja Lykke Friis jensen og fortsætter:

- Vi har gennem hele forløbet i arbejdsgruppen med skøjtebanen, set det som en rigtig god aktivitet for byen, som er med til at binde byen sammen, ved at både Kulturtorvet og havnen blev bragt i spil. Aktiviteten er ligeledes en længerevarende aktivitet her op til jul og over hele vinterperioden, hvor det i den mørke periode kan være sværere at trække kunder til byen, samtidig med at det foregår ude i det fri.

Hun forklarer videre, hvordan planen hele tiden har været, at der skulle samles sponsorater ind til at dække de omkostninger, der er forbundet med projektet.

- Derfor er det urealistisk for Køge Handel at få overbragt så stor en opgave i 11. time, når man er så langt fra målet økonomisk. Vi har hverken økonomien eller ressourcerne til at stå i spidsen for så stort et projekt, som efter planen skulle stå klar den 1. november, erkender hun.

Det var meningen, at det skulle have været en skøjtebane på cirka 20 gange 30 meter, med rigtig is og at der ville blive opkrævet leje for skøjter samt muligvis en entré. I den oprindelige ansøgning blev anlægget vurderet til at være et stort trækplaster til Køge bymidte i vintermånederne.

Forummet »dialoggruppen for styrket handel i Køge Kommune«, er sammensat af repræsentanter fra Køge Kommune, Køge Handel og Connect Køge.