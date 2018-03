I efteråret satte politikerne i Køge 50 millioner kroner af til at renovere den skimmelsvampsramte Vemmedrupskole. Nu tyder alt på, at prisen blev en del højere. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Skimmelsvamp: Skole-renovering koster 75 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skimmelsvamp: Skole-renovering koster 75 millioner

Køge - 24. marts 2018 kl. 12:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart syv måneder siden, der blev konstateret omfattende og alvorlig skimmelsvamp på store dele af Vemmedrupskolen i Køge Kommune. Ni ud af ti gule murstensbygninger blev lukket ned, og skolens mange elever måtte sendes rundt på naboskoler for at få undervisning.

I januar skød en midlertidig pavillonskole op på skolens boldbaner, og skoleeleverne kunne igen komme »hjem« til Vindegårdsvej i Vemmedrup, men endnu går de politiske diskussioner på, hvad der skal ske med de oprindelige bygninger, der er hårdt medtaget af skimmelsvamp.

Skal man renovere eller bygge en helt nyt skole? Og hvad er prisen på de to forskellige løsninger?

I denne uge kom man et skridt nærmere førstnævnte, da byrådet godkendte et foreløbigt oplæg til, hvad en renovering af Vemmedrupskolen vil koste, hvis man gik i gang med arbejdet i morgen. Oplæggets økonomiske detaljer er lukket for offentligheden, men flere kilder bekræfter uafhængigt til DAGBLADET Køge, at der er tale om en renoveringspris på 75 millioner kroner.

Adspurgt om det uofficielle beløb, er det ikke noget, som skræmmer Socialdemokratiet væk fra en renovering.

- Prisen er ikke noget, der skræmmer mig. Det er selvfølgelig sure penge at skulle bruge, men det får mig ikke til at ryste på hånden, siger borgmester Marie Stærke (S).

Da beløbet indtil videre er et oplæg, kan prisen for renoveringen ændre sig, i takt med at både kommunens skoleudvalg og ejendoms- og teknikudvalg skal diskutere Vemmedrupskolens konkrete genopbygning.

Læs hele historien i lørdagens udgave af DAGBLADET Køge.