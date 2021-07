Skiftede elmålere: Så fik beboere en kæmpe efterregning

Se billedserie De omtalte beboere i artiklen har ikke ønsket at stille op til billede. Foto: Jesper From Foto: FROM

Køge - 10. juli 2021 kl. 07:01 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Christina Thomsen kan fra sit spisebord se den lille dims, som ifølge nogle beboere i Ellemarken, har skabt store problemer.

På hendes radiator sidder nemlig en måler fra selskabet Ista, som en gruppe beboere fra boligområdet i Køge, beskylder for at være skyld i for høje regninger.

Christina Thomsen mener, at problemet indtraf, da man i Ellemarken fik udskiftet målere fra overgangen mellem regnskaberne i 2018 og 2019.

Her skiftede boligområdet målerne fra selskabet Techem ud med nye fra Ista.

- Vi har i så mange år kørt med et meget lavt forbrug, og fra det ene år til det andet, hvor det bliver skiftet selskab, kommer der pludselig kæmpe efterregninger. Det giver ikke mening, siger Christina Thomsen.

Større regninger Hun og en anden beboer i Ellemarken, som ikke ønsker sit navn frem, men DAGBLADET er bekendt med identiteten, hiver en masse regninger frem for at illustrere problemet.

Christina Thomsen viser, at hun ved skiftet fra Techem til Ista oplevede, at hun fik ca. 2500 kr. mindre tilbage end tidligere, mens den anden beboer skulle betale 3400 kr. ekstra. De fremviser desuden en tredje beboers regninger, som viser, at personen gik fra at få 5851 kroner tilbage i varme til at skulle betale 1652 kroner året efter.

Ifølge Christina Thomsen går tendensen videre hos rigtig mange beboere i Ellemarken, og flere beboere mener ikke, at de høje priser skyldes et ændret forbrugsmønster.

Personlige konsekvenser Christina Thomsen er ikke selv specielt hårdt ramt i forhold til andre beboere, selvom også et mindre beløb gør ondt på en førtidspensionist, fortæller hun.

Dog er hun stærkt engageret i sagen, blandt andet fordi, at hun mener, at det har store konsekvenser for mange beboere, og der er flere, som på grund af sprogbarrierer ikke kan tage kampen op.

- Det har store konsekvenser for beboere, som automatisk kommer til at skulle betale store efterregninger. Min nabo får en efterregning på 8000 kr. og bor i en to værelseslejlighed, hvor den ene arbejder og den anden ikke gør. For dem er det et stort økonomisk problem, fortæller beboeren, som ikke ønsker sit navn frem.

Christina Thomsen stemmer i.

- Jeg hører om børnefamilier, der ikke kan holde sommerferie, fordi de har fået de her store efterregninger. Nu vil en tur i BonBon-land ødelægge deres økonomi.

Ifølge Christina Thomsen har flere beboere sendt deres sag videre til beboerklagenævnet.

Utilfredse bestyrelsesmedlemmer

Ifølge Dagbladets oplysninger var den tidligere beboerbestyrelse i Ellemarken bekendt med den massive utilfredshed over varmeregnskaberne blandt beboerne. Flere af bestyrelsesmedlemmerne var selv utilfredse med de høje regninger fra Ista.

Der var desuden et punkt til et beboermøde i Ellemarken i juni omhandlende et forslag om ekstern revision af varmeregnskabet, men man nåede dog aldrig så langt, da bestyrelsen inden da blev afsat, fordi budgettet ikke kunne godkendes.

Placering Christina Thomsen er overbevist om, at en del af årsagen til de højere varmeregninger end tidligere skyldes, at de nye varmemålere er installeret forkert.

- Målerne sidder forkert, da de sidder alt for højt oppe og måler, hvor der er varmest, mener hun og henviser til virksomheden Brunata, der på sin hjemmeside skriver, at der på de fleste radiatorer, er bedst at montere varmemåleren 2/3 oppe, og at det er afgørende, at måleren placeres korrekt. Der oplyses dog også, at det rigtige punkt afhænger af radiator og måler.

Jeanette Press, kommunikations og presseansvarlig i DAB, der administrerer Ellemarken for Køge almennyttige Boligselskab, oplyser, at de mener, at målerne sidder korrekt, og henviser til tidligere beboermøder.

- På de to beboermøder deltog Hans Finne, der er direktør i Ista, så han kunne forklare beboerne, hvorfor målerne er placeret som de er. Hans Finne tilbød desuden beboere, der er usikre på deres målerplacering, et servicebesøg af en Ista-medarbejder, oplyser hun.

Afviser fejl Jeanette Press fra DAB afviser, at der skulle være fejl i beboernes varmeregnskab.

Ifølge DAB skyldes de stigende varmeregninger, at man i 2019, altså samtidig med skiftet til leverandøren Ista, fik nedsat sin offentlige støtte fra Energinet.

Gennem en årrække havde Ellemarken således modtaget ca. en million kroner om året i varmetilskud. Beløbet blev i 2019 sat ned til 137 tusinde kroner om året.

Samtidig fortæller hun, at varmeforbruget i Ellemarken steg i den periode.

- Kombinationen af det nedsatte offentlige tilskud og det øgede forbrug betød, at mange beboere fik store efterregninger, siger Jeanette Press.

Hun tilføjer, at beboerne blev informeret om, at den nedsatte støtte via. brev og møder.

Kan I garantere, at der ikke er noget galt?

- Ja, svarer hun.

Hun medgiver dog, at de øgede varmeregninger kan være et problem for nogle beboere.

- Jo, det er et reelt problem, hvis ens varmeregning stiger betragteligt. Hvis man er vant til at få støtte, så kan det da være et problem, at man ikke længere gør. Men vi i DAB har ikke indflydelse på den støtte, som vi får fra Energinet, siger Jeanette Press fra DAB.

Fra midten af 90'erne har Ellemarken haft et kraftvarmeanlæg til forsyning af varme og salg at el til elnettet. Siden har anlægget stået stand by til back up til forsyning at elnettet, og det har Energinet altså bidraget økonomisk til. En støtte der dog ophørte ved udgangen af 2019, fortæller Jeanette Press.

Afventer svar Tilbage i Ellemarken, køber Christina Thomsen dog ikke forklaringen.

Hun mener ikke, at den mindre støtte og varmeforbruget kan retfærdiggøre stigningen.

- Den støtte vi ikke længere får, er langt fra at kunne retfærdiggøre de store stigninger, som folk har oplevet, mener jeg. Det hænger ikke sammen i realiteten, fortæller hun.

Ifølge Christina Thomsen drejer det sig om, at beboerne fik lidt under 900 kroner mindre i tilskud til varmeregningerne.

Jeanette Press fra DAB forklarer tilskuddets fordeling sådan, at beboere der havde et højere forbrug reelt set fik et højere tilskud end beboere med et lavt forbrug.

- Dermed oplever beboere med et højt forbrug også en større stigning i varmeudgiften i dag, i og med, at de nu skal betale hele beløbet selv - altså uden tilskuddet, lyder det fra Jeanette Press

Lige nu sidder Christina Thomsen og flere andre beboere og afventer en afgørelse på en klage til Beboerklagenævnet, som skulle være faldet i juni. Desuden håber hun, at en mulig kommende ekstern revision af varmeregnskabet, vil kaste lys over problemstillingen.

Christina Thomsen fortæller, at varmeregningerne kun er et ud af mange problemer, som beboerne har med administrationen af Ellemarken.

Ista ønsker ikke at udtale sig og henviser til, at lejerne kan kontakte DAB.