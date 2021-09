Se billedserie Skibsbyggerne i Køge Maritime Modelbyggerlaug er netop blevet færdige med modellen af linjeskibet Dannebroge. Foto: Kenn Thomsen

Skibsbyggere: Fandme ja, vi er da skide stolte over håndværket

Køge - 21. september 2021 kl. 18:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det kan tage flere timer, hvis man skal studere alle de flotte detaljer på den mandshøje udgave af Linjeskibet Dannebroge, der nu står færdig i al sin pragt og vælde.

Men det er nu ingenting i forhold til de otte år som et hold passionerede skibsbyggere fra Køge Maritime Modelbyggerlaug har været om det flotte håndværk bag en model af skibet, der som bekendt gik ned i Køge Bugt.

Det var efter endnu en gloværdig kamp mod svensken i 1710.

Det færdige modelskib skal stå i vandrehallen på Sjællands Universitetshospital Køge - når de altså er fædige med hospitalsbyggeriet.

- Ja, vi ér begyndt at rykke dem for, hvornår de mon bliver færdige, siger Kai Funch, formand for foreningen, med et stort grin og fortæller, at skibsbyggerne indtil da har god mulighed for at vise modelskibet frem for de mange interesserede gæster, der kommer på besøg i Gule Hal, hvor foreningen holder til.

Her er der ofte åbent hus, hvor folk med maritim interesse kan kigge indenfor.

- Vi får jo mange gæster her - og nu hvor vores model af Fides er udlånt til Vikingeskibsmuseet, så kan vi vise det her skib frem i mellemtiden, fortæller Erik Larsen, der er kasserer i klubben, samt en af foreningens skibsingeniører:

- Vi er da stolte af, at skibet om nogle år skal stå på hospitalet, hvor mange kan få det af se.

De gravede skibsbyggere er beskedne fagfolk, men der er alligevel stolthed at spore over det flotte resultat, der nu er så godt som færdig og bare venter på blive udstillet.

- Fandme ja, man er da skide stolt over det håndværk, der er lagt i skibet her, siger Kai Funch på vegne af hele foreningens besætning, der hver især har ydet deres vigtige del til at få det flotte skib gjort klar.

Som det seneste er der lavet en flot plint i ægte cuba-magogny, som skibet kan stå på, når det skal vises frem.

Det vil føre for vidt at remse alle de mange, arbejdskrævende detaljer op, men det kan nævnes, at der blandt andet er brugt to kilometer reb til rigningen og støbt 90 kanoner, med kongens monogram, som alle skulle slibes og poleres inden de kunne lægges i hver sin rapert af træ og sættes ombord.

- Arbejdet har været delt op, så vi hver især havde vores opgave og til sidst blev tingene sat sammen på skibet, siger Kai Funch og fortæller, at samarbejdet og sammenholdet er en meget stor del af glæden ved at bruge så mange timer på en skibsmodel.

- En stor del af drivkraften bag foreningen her er det sociale sammenhold, hvor vi også tager på ture, der er releteret til projektet eller andre maritime emner, fortæller han og erkender, at der nok er lidt mandeklub over det.

- Vi har dog én dame med, for hun kan finde ud af at sy sejl, griner de to herrer, mens resten af holdet tager sig en velfortjent frokost, inden arbejdet kalder igen.

De flittige modelbyggere har nemlig allerede sat arbejdet i gang med deres næste projekt, der denne gang gælder skibet »Hvide Ørn«.

- Det var et skib som Tordenskjold stal fra svenskerne i et slag ved femern i 1715. Det blev kaldt Østersøens Flyvende Hollænder og har en helt anderledes skrogform, så det bliver en udfordring at få bygget det, siger Kai Funch med forventningens glæde i stemmen og fortæller, hvordan de allerede ér begyndt at studere de 300 år gamle tegninger, der er hentet hjem fra Rigsarkivet.

Derudover er modelbyggerne også i fuld gang med blandt andet et kirkeskib til Bjæverskov Kirke og et par veludstyrede kanonbåde.

Så selvom Dannebroge altså nu er færdig, og venter på at komme ud på hospitalet, så har modelbyggerne ikke tænkt sig at gå fra borde lige foreløbig.