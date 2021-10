Se billedserie Brugerne af Gule Hal vægter det sociale sammenhold omkring hallen meget højt, fortæller Jon Pejtersen, der er kontaktled mellem de unge og politikerne. Foto: Torben Thorsø Foto: Torben Thorsø

Skatere ser frem til socialt samlingssted

Køge - 02. oktober 2021 kl. 13:12 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Når man kører på skateboard eller løbehjul, så gælder det ikke kun om at lave tricks på banen, men også om at kunne tale sammen udenfor banen. Derfor skal et nyt anlæg også have plads til det sociale aspekt, fortæller Jon Pejtersen, der er daglig leder af Gule Hal og dermed har kontakten til de unge. De skal som bekendt om nogle år over i det nye parkeringshus på Søndre havn, hvor der planlægges skatefaciliteter.

- Det skabte først og fremmest en fantastisk glæde, da nyheden om de nye faciliteter kom ud, siger han og fortæller, hvordan mange unge i lang tid har spurgt til fremtiden - når Gule Hal skal rives ned og give plads for byudviklingen.

- Det har fyldt en del hos de unge og så er det gået via jungletrommer, hvor de måske har fået galt fat i, hvad der egentlig skal ske og hvorfor Gule Hal skal rives ned. Derfor var det også superfedt, da vi endelig kunne fortælle, hvad planerne er for fremtiden, fortsætter han.

Hygge udenfor banen Mens der er glæde over de kommende faciliteter - der dog først vil stå klar om 3-4 år- så er det også vigtigt for de unge, at der bliver skabt et sted, hvor man kan dyrke sammenholdet omkring streetkulturen.

- Det sociale aspekt er meget vigtigt for de unge og de vil meget gerne have et sted, hvor der også er "plads" til at hænge ud og bare være sammen med vennerne udenfor banen. Det er en vigtig del af miljøet her i Gule Hal og det vil de unge meget gerne have flyttet med over i de nye faciliteter, siger Jon Pejtersen, der er de unges repræsentant i den arbejdsgruppe, der er nedsat for at få skabt de nye faciliteter.

Han fortæller, at brugerne af Gule Hal er meget interesserede i at præge det videre arbejde med at få etableret selve skatefaciliteterne i det kommende parkeringshus.

- De har mange gode ideer og det gælder lige fra hvilken farve, der skal på væggen, til hvordan de forskellige ramper gerne må stilles op og fungere, siger han og understreger, at alt hvad der handler om selve byggeriet og for eksempel tekniske installationer skal fagfolk selvfølgelig klare:

- Men jeg håber da, at vi sammen med de professionelle kan komme frem til et rigtig godt resultat og få skabt et anlæg, der siger "Spar 2" til meget andet.

Den videre proces Jon Pejtersen fortæller, at foreløbig har man været lidt forsigtige med at melde ud til brugerne omkring fremtiden for skatemiljøet ved Gule Hal. Men nu, hvor det ligger fast, at der kommer et alternativ til hallen regner han med at der i den kommende tid vil blive lagt op til nogle informationsmøder, hvor de unge og andre kan høre meget mere om planerne.

Derdover håber han på nogle arrangementer, hvor de unge kan komme til orde med deres mange ideer.

- Vi vil jo gerne have brugerne med til at udforme hallen efter deres ønsker, siger han på vegne af Køge Ungdomsskole, som den daglige organisering af aktiviteterne i Gule Hal ligger under.

Glad for placering Op til beslutningen om at placere de nye faciliteter på Søndre Havn var der politisk diskussion om, hvorvidt det var "uambitiøst" at skaterne skulle være en del af et parkeringshus og Venstre i Køge foreslog, at skaterne skulle flyttes over til Køge Idrætspark.

Til det bemærker Jon Pejtersen at brugerne af Gule Hal først og fremmest er meget glade for det miljø, der er skabt omkring hallen og det nærliggende ungdomskulturhus Tapperiet.

- De unge er rigtig glade for beliggenheden her på Søndre Havn, hvor de også er tæt på S-toget, siger han og pointerer, at der også kommer mange lidt længere væk fra, for at besøge Gule Hal:

- Her er selvfølgelig flest lokale, men det er også en vigtig del at miljøet, at man tager på tur andre steder hen for lige at tjekke banerne ud.

Han fortsætter om det "uambitiøse" i fortsat at ligge på Søndre Havn:

- Vi vil da gerne have et endnu større anlæg, men det var jo ikke nogle konkrete planer i forslaget om at flytte faciliteterne til idrætsparken - og vi er altså vildt begejstret over det projekt, vi nu er blevet præsenteret for, understreger Jon Pejtersen.