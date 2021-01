Det vil være en katastrofe for kommunen og skatteborgerne, hvis Argo-forbrændingsanlægget i Roskilde som foreslået skal lukke, lyder det fra et enigt Køge Byråd. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Skarp kritik af truende lukning: - En potentiel katastrofe

Der blev ikke holdt igen med de store ord på tirsdagens virtuelle byrådsmøde, da den særdeles omstridte sag om det lukningstruede Argo-forbrændingsanlæg i Roskilde var på dagsordenen. Særligt måden, som sagen har kørt hen over de ni ejerkommuners hoveder på, har chokeret byrådet. Dertil kommer stor kritik af det analysearbejde, der er grundlaget for, at anlægget nu bliver indstillet til lukning af Kommunernes Landsforening (KL).

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her