Parkering på Søndre Havn i Køge kommer igen på den politiske dagsorden. Foto: Simon de Visme

Skal drøfte p-forbud

Køge - 06. april 2021 kl. 16:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Parkeringskvaler på Søndre Havn i Køge er et efterhånden velbeskrevet blad, og snart kan et nyt kapitel i den flittigt diskuterede sag skrives.

I denne uge skal Teknik- og Ejendomsudvalget således beslutte, om man skal indføre parkeringsforbud på Strandpromenadens østlige vejside fra Carlsensvej til Søndre Badevej.

Sagen skal diskuteres politisk med baggrund i, at kommunen har modtaget en række henvendelser fra beboere i området. Beboerne oplyser, at parkeringen på strækningen har skabt »uhensigtsmæssig trafikafvikling fra det nye boligområde i Søndre Havn, og at det giver en øget trafikal belastning på de tilstødende veje.«

Strandpromenaden har sammen med Carlsensvej længe været udpeget til at skulle håndtere hovedparten af trafikken til og fra de nye boligområder på Søndre. Men nu er erkendelsen, at parkering på Strandpromenadens østlige vejside »besværliggør den dobbeltrettede færdsel, og de omkringliggende veje er derfor ikke blevet væsentligt aflastet siden åbning af Strandpromenaden for dobbeltrettet færdsel i foråret 2020.«

Det fremgår af dagsordenen til den politiske sag, som diskuteres på torsdag. Heri konkluderes det yderligere, at dette også øger presset på den øvrige trafikafvikling i området, eksempelvis krydset ved Strandvejen/Sveasvej.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller med sagen til, at man indfører et parkeringsforbud på Strandpromenadens østlige vejside. Man henviser til, at forslaget alene fremsættes for at øge fremkommeligheden, men at det i givet fald skal godkendes af politiet. Der vil fortsat være p-pladser på Strandpromenadens vestlige side.

I den politiske sagsfremstilling lyder det videre:

»Forvaltningen er opmærksom på tidligere udfordringer med høj hastighed og smutvejskørsel på Strandpromenaden, så trafikken vil blive vurderet løbende, og afhjælpende foranstaltninger vil blive indført, hvis der opstår lignende eller nye udfordringer.«