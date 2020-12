Se billedserie På Køge Private Realskole får eleverne skak på skoleskemaet fra 2. klasse. Anna Sofie Li viste hurtigt talent. Nu er hun udtaget til verdensmesterskab.

Skak på skoleskemaet: 10-årige Anna Sofie spiller med om VM

Når man bare er en lille pige kan det godt virke overvældende at blive kontaktet af Dansk Skak Union og spurgt, om man har lyst til at deltage i verdensmesterskabet i skak som repræsentant for Danmark. Det skete for Anna Sofie Li på ti år og hun svarede: "Ja, tak!"

Desværre er der ikke tale om et 14 dages ophold på et 4-stjernet hotel i Georgien, da verden i år er plaget af ondsindet vira, men om et verdensmesterskab for juniorer, der i år foregår "online."

Her skal Anna Sofie møde piger udtaget fra syv andre lande i en indledende gruppe, og klarer hun sig godt der, venter en semifinale og måske endda en finale forude. Hun er dog ikke udtaget i sin egen aldersgruppe, U-10, men i gruppen for piger under 12 år, hvilket ikke gør det nemmere.

Men går det godt, vil hun tilsidst kunne kan kalde sig "verdensmester i skak."

Skak på skoleskemaet Anna Sofie fik skak på skoleskemaet allerede i 2. klasse som alle andre børn på Køge Private Realskole. Her fandt hun interesse for spillet, og da storebror Nikolaj også havde haft skak i nogle år og derfor kunne hjælpe hende i gang, begyndte det hurtigt at blive helt sjovt. Inden året var omme, var de stort set jævnbyrdige.

Anna Sofie meldte sig ind i Køge Skakklubs juniorafdeling og træner i dag to timer hver torsdag på eliteholdet. Hun har vist sig at være noget helt specielt, og næsten alle de ældre drenge har indset, at hun er svær at slå.

Sammenligningen med Elizabeth Harmon i tv-serien om skak på Netflix baseret på romanen »The Queen's Gambit«, der for øjeblikket er aktuel verden over, er ikke fjern.

Sjælden evne - Hendes talent for spillet er stort og ikke mindst alsidigt. Hun evner at trække lynhurtigt men også at fordybe sig i en stilling og bare sidde og kigge på brikker og analysere muligheder. Det er en sjælden evne i den alder. Hun har en naturlig forståelse for spillets mange facetter og kan finde strategier, der ellers er nye for hende, fortæller hendes lærer på Køge private Realskole, Rune Egede Andersen i en pressemeddelelse.

Til daglig spiller hun skak mod storebror eller deltager i skakpartier online på internettet. Tit sætter hun sig også blot og laver "skaklektier" helt af sig selv. Talent, det har hun, men det er ikke nok. Der skal arbejdes hårdt.

Turneringslivet er for tiden lidt på "stand by" i hele landet, men hun har tidligere deltaget i turneringer mod både børn og voksne og glæder sig til, at det vil være muligt igen.

På skolen gennemgår alle elever fire års obligatorisk skakundervisning, og har man lyst til mere skak tilbydes der også "ekstraskak" på tværs af alle klassetrin.

- Alder - og køn for den sags skyld - har jo ikke så meget at sige, men det har talent og erfaring derimod. Skak er stadig, af uvisse årsager, mest en drenge-ting. Lad os håbe, at Anna Sofie kan være med til at lave om på det. Drenge og piger burde kunne konkurrere på lige fod i skak, siger Rune Egede Andersen.

Har man lyst til at følge Anna Sofies kampe mod de andre børn til VM skal man finde ind på hjemmesiden Tornelo.com, finde FIDE-verdensmesterskabet for juniorer og pigegruppen U12.

Turneringens hjemme side er: world2020.ge

Der spilles med start på mandag den 7. december samt tirsdag og onsdag, alle dage klokken 16.00 og et par timer frem. Hvert parti tager typisk 15-25 minutter.