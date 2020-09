Skærpet fokus efter flere smittede: Borgmester er bekymret

Mens flere og flere i disse dage bliver smittet med coronavirus på landsplan og specielt i flere kommuner i hovedstadsområdet, følger Køge Kommune opmærksomt med i udviklingen. I Køge er der den seneste uge sket en mindre stigning i antallet af smittede, efter at ti personer er konstateret smittet i kommunen. Det svarer til 16,4 per 100.000 indbyggere.

Derfor handler det lige nu for kommunen om at forebygge smitten og spredningen af coronavirus. Det sker i første omgang med masser af kommunikation og ekstra opmærksomhed.

- Det er bekymrende, for vi er en pendlerkommune, så folk tager frem og tilbage. Derudover fornemmer jeg en større løssluppenhed mellem borgerne, særligt blandt vores unge mennesker, og det kan man se rundt omkring i byen. Jeg er bekymret, for det kan gå rigtigt stærkt, siger Marie Stærke.

- Det kunne være at sende flere medarbejdere hjem. Og hvis vi konstaterer et smitteudbrud på en kommunal institution, som vi ikke har gjort endnu, kan de blive lukket ned, hvis vi ikke kan styre smitten. Det kan også være, at vi må standse for besøg for plejehjem, men jeg vil gerne understrege, at der er vi ikke endnu, siger Marie Stærke.