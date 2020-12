Skærpede regler for julegudstjenester: Ingen fællessang

Sognepræst Signe Asbirk fra Køge Kirke er nu ved at forberede årets julegudstjenester sammen med Køge Kirkes andre sognepræster samt provsten. En ting ligger dog fast – med baggrund i nye skærpede retningslinjer bliver julegudstjenesterne noget anderledes i år og vil eksempelvis ikke byde på fællessang.

Køge - 22. december 2020

I Køge Kirke knokler man på højtryk for at få alle detaljerne på plads, men en ting ligger dog fast; årets julegudstjenester gennemføres.

Det til trods for, at Kirkeministeriet i går meldte skærpede retningslinjer ud for, hvordan julegudstjenesterne skal afvikles og til trods for den senere tids offentlige debat om, hvorvidt julegudstjenesterne bør aflyses helt og holdent.

Sognepræst Signe Asbirk er sammen med sine kolleger og provsten i færd med at lægge en køreplan for de fem julegudstjenester, der holdes i løbet af dagen i Køge Kirke. Med baggrund i de nye udmeldinger har man besluttet, at der ikke vil være fælles salmesang, men at koret derimod synger for, ligesom fokus på rengøring skrues op, og at kirkens toiletter låses af.

- Vi (kirkens fire sognepræster, red.) har holdt Skypemøde her til formiddag og skal også holde møde med provsten, hvor vi finder ud og hvordan og hvorledes. Men jeg kan sige, at der lige nu er en del tilmeldte, som melder fra, hvilket betyder, at vi bliver færre i kirken. Vi kører jo med et pladssystem, og billetterne var revet væk. Men de billetter, der nu bliver ledige, når folk melder fra, vil ikke komme i udbud igen, siger Signe Asbirk.

Ekstra rengøring

Hun fortæller desuden, at man har inddelt Køge Kirke i tre zoner med hver sin indgang, og at deltagende fra de forskellige zoner ikke vil blive blandet.

Der er ligeledes indkaldt ekstra personale, som blandt andet får til opgave at løse kravet om ekstra rengøring og udluftning, som er en af de indskærpede retningslinjer, der i går blev lagt frem af Kirkeministeriet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen (SST).

Beslutningen om at gennemføre julegudstjenester er imidlertid heller ikke taget lokalt, fortæller Signe Asbirk. Den er truffet af Kirkeministeriet og biskopperne.

Foruden de nævnte skærpede retningslinjer har Kirkeministeriet med udgangspunkt i SST's anbefalinger også opfordret landets kirker til at flytte julegudstjenesterne udendørs hvis muligt, at afholde dem som drive in-gudstjenester og supplere med livestreaming, hvis der forventes mange gæster i forhold til lokalets størrelse.

Dertil kommer anbefalinger om »fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne«, lyder det på ministeriets hjemmesiden, ligesom opfordringen er at erstatte fællessang med afspilning af musik eller salmesang, eller »ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund«, lyder det videre.

Ikke på plads i Sædder Fra Sædder Kirke fortæller sognepræst Susanne Rething Jelsdorf, at man endnu ikke har alle detaljerne på plads.

- Men vi er selvfølgelig opmærksomme på retningslinjerne og har jo i forvejen indrettet os efter de hidtidige restriktioner, som så nu er blevet skærpet, siger Susanne Rething Jelsdorf, der i disse timer arbejder på en konkret køreplan for julegudstjenesterne i samråd med Sædder Kirkes andre interessenter.