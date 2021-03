Skål til de lokale butikker

- Det er bare en måde at byde de mange lokale butikker velkommen tilbage på og vise dem, at vi tænker på dem. Vi er selv en lokal bank og har jo med egne øjne kunnet se, hvilken forskel de gør for byen når butikkerne er lukkede i lang tid. Det har været en rigtig svær tid og vi er glade for, at de fleste nu kan åbne igen, siger Jesper Køster, direktør Spar Nord Køge Bugt.