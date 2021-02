Se billedserie Store isklumper og en grå sjapmasse dækkede brostenene og var med til at holde kunderne væk ved onsdagens torvedag, mener formand for Torvelauget Uffe Petersen. Foto: Katrine Wied

Sjapglat torvedag gav utilfredshed

Køge - 17. februar 2021 kl. 11:26 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

En grå masse af sjap dækkede Torvet i Køge, da stadefolkene onsdag formiddag åbnede for dagens handel. Kommunen havde kun ryddet de smalle stier, der krydser torvet - til fare og stor frustation for medlemmerne af Torvelauget, fortæller formand Uffe Mortensen.

Langsomme ETK Han har haft sin stade på Torvet gennem 15 år og har aldrig oplevet, at Torvet ikke blev ryddet, så de handlende og deres kunder kunne færdes sikkert ved Torvedagen. Efter gentagne henvendelser dukkede ETK-folkene op klokken 10.39. Alt for sent efter Uffe Mortensens mening.

- Jeg synes ikke, det er i orden. Der er spejlglat og folk skøjter rundt. Sjap og brosten er jo en farlig cocktail. De kunne da godt lige køre over Torvet med fejemaskinen. Det er en alt for lang responstid og de burde havde ryddet fra morgenstunden. Der er torvedag to dage og ugen og vi betaler for vores pladser. Torvevagten kontaktede ETK ved 8-9-tiden og jeg har også kontaktet ETK. De har lovet at ringe tilbage, men det har de ikke gjort endnu, fortalte en frustreret formand klokken 10.38.

Fru Hansens brækkede ben Klokken 10.39 dukkede ETK-folkene altså op, men på det tidspunkt havde handelsfolkene formentlig allerede gået glip af en del af den i forvejen begrænsede omsætning, mener Uffe Mortensen.

- Det er ikke for godt i forvejen på grund af corona, og når Torvet er så glat, risikerer vi jo, at folk går udenom, fordi de simpelthen ikke tør at gå der, påpeger Uffe Mortensen.

Han vil nu følge op på situationen gennem torvelaugets kontakter til det kommunale system, så Torvelauget og deres kunder kan handle uden risiko for liv og lemmer.

- Ja - for hvem betaler for fru Hansens brækkede ben. Det ved jeg jo godt - det gør hun selv, slutter Uffe Mortensen.