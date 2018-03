Sjællandske mestre klar til topopgør i forårspremieren

Forårspremieren fløjtes i gang lørdag den 7. april, hvor 1. holdet i Serie 2 åbner ballet i et direkte topopgør på udebane imod Hvalsø IF, som ligger på andenpladsen. GIF fører tabellen med 28 point ned til Hvalsø med 24 point inden sæsonstarten. GIF´s 2. hold i Serie 4 står over i første runde, da Rønnede IF har trukket deres hold. Første kamp for andenholdet er lørdag den14. april, hvor GIF hjemme tager imod Jersie United. Fælles for klubbens to seriehold er, at holdene ligger med i den sjove ende af tabellerne og begge mandskaber vil prøve at spille deres chance for en god slutplacering.