Se billedserie Kost og Ernæringsforbundet og FOA afholdt torsdag Maddag. I år er teamet sild, og derfor blev der på daginstitutioner over hele landet tilberedt sild i alle afskygninger - blandt andet i Firkløveret i Køge. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sildebord gav nyt madmod i Firkløveret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sildebord gav nyt madmod i Firkløveret

Køge - 16. september 2021 kl. 12:37 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Det handlede om børnenes nysgerrighed og lyst til at smage et lidt anderledes måltid, da daginstitutioner over hele landet torsdag deltog i Maddag.

Kost og Ernæringsforbundet og FOA står bag dagen, som har fokus på institutionernes madordninger og en af de deltagende institutioner var Firkløveret i Køge, hvor børn i vuggestue og børnehave samledes omkring bordene for at høre om dagens tema: Sild.

- Sild svømmer ikke alene - de svømmer i flok. Sådan en flok hedder en stime. Når sildene trækker vejret, så åbner de lige hér - det hedder gæller. Det er også dér, de puster ud igen, forklarer en pædagog en gruppe børnehavebørn, der ivrigt kigger på fisken.

Stærk lugt - Det er en babyfisk, konstaterer ét af børnene skråsikkert.

- Jeg tror faktisk, det er en af de større fisk. Faktisk kan sildene blive op til 25 år, hvis de ikke bliver fanget af en fisker inden da, fortæller pædagogen.

Hun tager en kniv og sprætter fiskens bug op. Tarmene kommer til syne og den skarpe fiskelugt breder sig omkring bordet.

- Adr! lyder det og nogle af børnene holder sig for næsen, men bliver siddende ved bordet og kigger nærmere på fiskens lever og hjerte.

God smag Ved et andet bord er andre børn i gang med at fylde en plastikfisk op med plastikrogn og ved en lille bod, kan man for plastikpenge købe sig en plastikfisk, omend det synes uklart, hvem der passer butikken.

Børnene har travlt med at kigge nærmere på de døde sild. De åbner fiskens mund og konstaterer, at den har små tænder og sildebenene ligesom menneskers ribben. De smager også på tilberedte sild - og det kan de godt lide.

- Det smager godt!, lyder det.

Mere madmod Det er første gang, Firkløveret deltager i maddagen. Ideen kommer fra institutionens nye køkkenansvarlige Bettina Sørensen. Børnene indtager 70 procent af deres kost i institutionen - derfor er det en god ide at udvikle deres nysgerrighed og lyst til at prøve at smage noget lidt anderledes. Maddagen må gerne være en smule provokerende på den måde.

- Børnene bliver mere madmodige og finder ud af, at det ikke er farligt at spise. Nogle gange siger forældrene: "Hvordan kan I få det til at spisse de ting - det kan vi ikke derhjemme". Men her spiser de sammen med deres kammerater, påpeger Bettina Sørensen.

Institutionsleder Britta sørensen kan ved selvsyn konstatere, at maddagen er en succes. Børnene lytter, leger og spiser og stemningen er god uden at legen går ud af kontrol.

- Stuerne synes, det er spændende, når vi har et tema - jeg tænker, at det ikke er sidste gang, vi deltager i Maddag, siger hun.