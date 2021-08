Se billedserie Så snart starten gik kom der fart under de små cykler ved Kids Tour. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sikker i sadlen med Kids Tour

Køge - 30. august 2021 kl. 10:23 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Køge: Diingeliing!

Efterhånden som klokken nærmede sig tourstart kom der flere og flere små cyklister i området ved Åbassinet på Søndre Havn.

Her var der forskellige aktiviteter, hvor temaet handlede om at få en sikker cykeltur for især børnene, der jo er begyndere i trafikken og derfor har brug for at øve sig lidt og have helt styr på reglerne.

»Må man køre på fortovet«, stod der for eksempel på et spørgeskema ved en af forlystelserne, hvor man kunne score en lille præmie ved korrekt besvarelse på spørgsmålene.

Det hele var arrangeret Børneulykkesfonden, der står for arrangementet Kids Tour, som søndag foregik i Køge.

Hygge og sikkerhed

Ved et af bordene sad Pernille Borch, der havde Liva på otte år med til arrangementet:

- Vi synes, at det er et flot arrangement og en hyggelig dag for børnene. Det er også altid godt, at der er fokus på trafiksikkerheden for børnene, så det ville vi gerne støtte op om, fortalte hun.

Hun var i området sammen med nogle veninder og en større flok børn, der fik prøvet det meste og gjorde klar til for alvor at spænde cykelhjelmen på, når der skulle køres løb lidt senere.

Cykelglad familie

Da klokken nærmede sig 12 trak de mange små cyklister og deres forældre op mod banen, hvor selve løbet på en kilometer skulle foregå.

Her kunne man blandt andet finde Ella på tre et halvt, der sad klar på en spritny cykel.

- Den blev pakket ud i mandags og kører rigtig stærkt. Vi er kommet for at vinde, fortalte hendes far, Ulrik Nielsen, med et stort grin:

- Nej, vi er kommet fordi det lød sjovt og så kan min datter godt lide at møde andre børn; måske få nogle nye venner her.

Det er faktisk hele familien, der ofte hopper i sadlen:

- Vi kan godt lide at cykle og tager tit på tur, hvor vi sammen cykler ud i naturen eller et sted hen, fortsatte han.

Nu gjaldt det dog ruten på Søndre Havn i Køge, hvor klokken nærmede sig tourstart.

Efter en kort nedtælling blev de små cyklister sendt af sted med gode ben og måske en hjælpende hånd fra farmand, der flere steder løb med rundt på ruten og hjalp til med at holde balancen hos de meget unge cyklister.

Forrest i feltet lå et par erfarne, unge cykelryttere fra Køge Cykel Ring, der også var med til at få det hele til at køre som smurt i cykelolie