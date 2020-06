Sigtet for dokumentfalsk: Motorcyklist havde falske nummerplader på kværnen

Den 49-årige mand erkendte straks, at han ikke have noget kørekort, da han var frakendt førerretten. Politiet undersøgte motorcyklen nærmere, hvor det viste sig at nummerpladen var falsk. Den var udformet som en legal nummerplade, men tal og bogstaver lignede ikke en ægte nummerplade. Den 49-årige blev derfor sigtet for dokumentfalsk ifølge straffelovens regler, da en nummerplade anses som et dokument. Motorcyklen var ikke indregistreret i Danmark, og der var ikke tegnet forsikring på køretøjet. Politiet klippede derfor de ulovlige nummerplader af motorcyklen, og beslaglagde pladerne som bevis i sagen. Den 49-årige blev sigtet for de mange færdselslovsovertrædelser, og kan nu forvente at høre en del mere fra politiet, når sagerne skal afgøres. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.