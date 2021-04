Artiklen: Sigtet for at råbe ind til indsatte i fængsel

Sigtet for at råbe ind til indsatte i fængsel

To mænd er sigtet for at råbe ind til indsatte i Køge Arrest.

Klokken 00.04 natten til torsdag anmeldte personalet i Køge Arrest, at nogen råbte ind til de indsatte i arresten. En hundepatrulje kørte til området og fik kontakt til to 19-årige mænd fra Greve, som begge blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om ulovlig kontakt til indsatte i et arresthus.