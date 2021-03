RB Køge-formand- og stifter Kenneth Santa har skyhøje ambitioner for den nystartede fodboldklub, der i de kommende år ønsker at have Nordens bedste tilbud om børnefodboldtræning. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Sigter endnu højere: Vil være de bedste i Norden

De fleste personer i fodboldverdenen, som har mødt Kenneth Santa, ved formentlig, at han ikke er bleg for at ruske op i tingene.

At tanken om at udfordre, reformere og gå i kødet på det konventionelle og traditionelle, langtfra skræmmer ham. Og at han gerne tager de verbale tæsk, der måtte følge med.