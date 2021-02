Politiet var talstærkt til stede i Søparken i Køge i fredags, efter at en ung mand havde mistet livet under mistænkelige omstændigheder. Tirsdag eftermiddag var en mand sigtet i grundlovsforhør i forbindelse med sagen.

Sigtelse: Tæskede ung mand ihjel med hammer

Tirsdag eftermiddag kom flere detaljer imidlertid frem ved et grundlovsforhør.

Ifølge Ekstra Bladet, der var til stede ved grundlovsforhøret, hvor en 19-årig mand var tiltalt for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter og under skærpende omstændigheder, blev den 21-årige mand tæsket ihjel med en hammer.

Oprindelig blev seks personer anholdt i forbindelse med det, som politiet rubricerede som et mistænkeligt dødsfald.

De blev imidlertid løsladt fredag, inden politiet sent lørdag aften udsendte en efterlysning efter en 19-årig mand. I aftes meldte han sig selv til politiet.

Ekstra Bladet oplyser, at manden ikke ønskede at udtale sig ved grundlovsforhøret, men at han nægtede sig skyldig i tiltalen mod ham.

Avisen skriver ligeledes, at man har talt med vidner, der så, hvordan der opstod højlydte diskussioner på både arabisk og dansk mellem to grupper af unge af etnisk herkomst end dansk. Der blev ifølge avisen blandt andet råbt "betaling skal falde nu."

Ekstra Bladet fortæller ligeledes, at den afdøde mand siden blev overfaldet og ramt af et eller flere slag i hovedet med en hammer, hvorefter han faldt omkuld. Det fremgik ligeledes ved grundlovsforhøret, at manden senere døde som følge af de hovedtraumer, han havde pådraget sig.

Efter sigtelsen blev læst op, valgte Retten i Roskilde at efterkomme anklagemyndighedens begæring om dørlukning af hensyn til den videre efterforskning.