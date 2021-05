Sig farvel til sognepræsten

- Lisbeth Larsen er som vikarierende sognepræst de sidste seks måneder gået ind i sognet og har gjort en flot indsats under forhold, der med coronaen og ingen faste præster har været usædvanlige. Vi har været glade for Lisbeths indsats. Alle der har lyst til at sige farvel til Lisbeth, er velkommen til gudstjenesten på søndag, hvor der serveres et glas. Helt farvel bliver det dog ikke, idet Lisbeth Larsen fortsætter måneden ud med arbejdet som sognepræst ved Herfølge kirke, oplyser Mark Jensen, formand for menighedsrådet ved Herfølge kirke.