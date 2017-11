Se billedserie Fra morgenstunden blev der gjort klart til kommunalvalget på Lellinge Skole udenfor Køge. Foto: Torben Thorsø

Sidste skolevalg i Lellinge

Køge - 21. november 2017 kl. 14:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lellinge Skole har gennem mange år været det lokal valgsted,men denne gang er sandsynligvis sidste gang.

Skolen er nemlig blevet solgt og en entreprenør vil bygge boliger på grunden, hvor de lokale borgere gennem flere generationer har sat deres kryds ved forskellige valg.

- Her i Lellinge har der altid været en hel kultur omkring det, at man skal ned og stemme. Man snakker om det i Brugsen og laver en udflugt ud af at komme hen på byens skole og afgive sin stemme, fortæller valgformand Elise Pedersen, der selv er opvokset i Lellinge og har gået på skolen.

Hun og fortsætter:

- Jeg kan fornemme, at mange lokale er vemodige ved, at det sandsynligvis er sidste gang, de lokale skal stemme her. Man har altid kunnet mærke, at der er en særlig sjæl omkring valget i Lellinge.

Der er planer om at opføre et nyt gymnastikcenter i Lellinge, der blandt andet skal afløse skolens gymnastiksal, så til folketingsvalget om to år er det måske et andet sted i byen de lokale vælgere skal stemme.

