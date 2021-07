Hurtigtestcentrene i Herfølge og Køge Nord Sportscenter lukker inden for de kommende uger. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sidste chance: Testcentre lukker inden længe

Køge - 22. juli 2021 kl. 11:44 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I de kommende uger nedskalerer Region Sjælland og Styrelsen for Forsyningssikkerhed indsatsen med hurtigtestcentre, og lokalt i Køge Kommune betyder det, at kviktestcentrene i Køge Nord Sportscenter og Herfølge står over for nedlukning.

For førstnævntes vedkommende lukkes testcenteret 2. august, mens kviktestcenteret ved Herfølge Skole lukker ugen efter, altså den 9. august. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse udsendt torsdag formiddag.

I alt 16 hurtigteststeder rundt i regionen lukkes ned, hvilket betyder, at Falck efter de kommende lukninger vil have 60 aktive teststeder tilbage. I pressemeddelelsen fra Region Sjælland lyder det:

»PCR-test er mere effektive end hurtigtest i bekæmpelse af COVID19-deltavarianten, som lige nu spreder sig. Samtidig bliver flere borgere vaccineret. Derfor har Styrelsen for Forsyningssikkerhed besluttet at neddrosle antallet af hurtigteststeder. I Region Sjælland lukkes der gradvist ned for 16 hurtigteststeder. Der vil fortsat være maksimalt 20 kilometer til nærmeste teststed. Antallet af PCR-teststeder forbliver det samme.«

Og det er tempoet for vaccinationerne, der nu gør, at man kan tage dette træk. I første omgang er det kun antallet af hurtigtest, der reduceres, da PCR-test er et vigtigt og mere effektivt værktøj i indsatsen mod deltavarianten, der aktuelt er i fremgang.

Derfor har Styrelsen for Forsyningssikkerhed udarbejdet en plan for, hvordan testudbuddet gradvist kan blive reduceret. Det betyder, at for hver gang testaktiviteten inden for hurtigtest falder med 100.000 over en periode på syv dage i streg på nationalt plan, reduceres kapaciteten af hurtigtest tilsvarende, lyder det i pressemeddelelsen.

For Region Sjælland betyder det, at regionen fra 2. august vil udbyde en kapacitet på 39.000 hurtigtest, mod de tidligere 52.000. Efterspørgslen er aktuelt faldet til cirka 20.000 daglige hurtigtest i regionen.