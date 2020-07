- Det er et sygt system, hvis en hjemmehjælper ikke må bruge 20 sekunder på at tømme en borgers postkasse, mener Seniorrådets formand, Nadia Sandberg.

Seniorråd: Det er jo fuldstændigt vanvittigt

Vantro og undren præger Seniorrådets formand Nadia Sandberg i forbindelse med kommunens tilgang til at hjælpe svage ældre med at få tømt deres postkasser.

- Vi har godt hørt om sagen tidligere, og jeg var faktisk så naiv, at jeg troede problemet var blevet løst for længst.

- Det er da fuldstændigt horribelt, at man skal visiteres for at få tømt sin postkasse, fortsætter formanden.

- En ting er, at den ældre borger, der sidder med et konkret behov, åbenbart ikke kan få den nødvendige hjælp til en daglig tømning af postkassen, men en visitering fratager jo også den enkelte hjemmehjælper muligheden for at bruge sin sunde fornuft, mener Nadia Sandberg.