Sengeliggende i eget hjem må vente på vaccinen

Som det er blevet meldt ud, så er kommuner over hele landet så småt gået i gang med at vaccinere den næste gruppe af borgere, der er +65 år og som modtager både praktisk og personlig hjælp i eget hjem.

Men - en del af disse borgere er sengeliggende og kan derfor ikke klare at blive transporteret til det nærmeste vaccine-center, og derfor er de så nødt til at komme bag i køen og vente på enten en udvikling af den nuværende vaccine eller en helt ny vaccine.

- Det skyldes, at den vaccine, som vi er i gang med at bruge nu, er så følsom, at den ikke kan tåle at blive transporteret, forklarer Ældre- og Sundhedschef i Køge Kommune, Maiken Ruders.