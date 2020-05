Selvstændig har plads og sprit, men må ikke åbne: Hvor blev tilliden til erhvervslivet af?

Der er nemlig stor forskel på at knokle løs ved maskinerne i et fitnesscenter til sveden sprøjter og så på at have hver sin private madres til en yogatime, hvor man får ro på det hele. Alligevel skal yogacentre, ifølge regeringens plan for en genåbning af Danmark, holde lukket helt frem til august, da de to former for kropslig udfoldelse bliver sidestillet.

Regeringen burde se lidt mere nuanceret på, hvem der må genåbne, siger en frustreret yogalærer, der ikke kan forstå, at hendes beskedne faciliteter bliver sammenlignet med et fitnesscenter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her