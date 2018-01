Se billedserie 27-årige Selim Balikci (S) er nyvalgt byrådsmedlem i Køge, og han ser blandt andet frem til at arbejde for de unge i kommunen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Selim fik smag for politik på rådhuset: - Jeg begyndte selv at få idéer

Køge - 02. januar 2018 kl. 15:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tiden på rådhuset i Køge, som for alvor vakte hans interesse i politik. Efter Selim Balikci var droppet ud af ingeniørhøjskolen, begyndte han som kontorelev i Køge Kommune. Arbejdet på rådhuset og i Borgerservice gav ham et indblik i en ny verden, der hurtigt tiltalte den dengang 21-årige køgenser.

- Jeg fik smag for det politiske styre og interesse for mange af de ting, der blev besluttet. Jeg begyndte også selv at få nogle gode idéer, som de godt lige kunne have tænkt over, husker Selim Balikci.

I dag arbejder den 27-årige politiker som økonomimedarbejder i UUV Køge Bugt. Han er gift, har en datter og de næste fire år kan Selim Balikci se frem til at udfylde en af de 27 pladser i byrådet.

Mens forældrene kom til Danmark fra Tyrkiet tilbage i 70'erne og 80'erne, så er Selim både født og opvokset i Køge. Størstedelen af tiden har familien boet i Karlemoseparken, og Selim kan se tilbage på en skoletid på Ølby Skole og tre år på Solrød Gymnasium.

Efter tiden som kontorelev på Køge Rådhus var det i forbindelse med kommunalvalget i 2013, at S-politikeren besluttede sig for at træde ind i lokalpolitik. Dengang var han ikke medlem af partiet, men oplevelsen af den historiske valgresultat, hvor Socialdemokratiet mistede magten, en konstitueringsaftale blev brudt, og to DF'er skiftede parti, gjorde indtryk på Selim.

- I mine øjne blev Socialdemokratiet snydt, og jeg blev irriteret over, at det skulle ske på den måde. Man burde i stedet have haft fokus på politikken, siger han.

Efterfølgende meldte Selim Balikci sig ind i partiet med håb om at præge den lokale politik.

- Jeg ville være med til at gøre en forskel, og gennem interessen for lokalpolitik fik jeg sympati for Socialdemokratiet i Køge.

Selve valgaftenen den 21. november sidste år blev speciel for Selim Balikci. Han sad nemlig hele dagen som valgtilforordnet og tog imod de mange køgensere, som afgav deres stemme.

- Da jeg sad der, havde jeg nærmest en forventning om, at alle der kom, ville stemme på mig. Det var lidt mærkeligt, griner Selim.

Senere på aftenen kunne han endelig koble sig på valgfesten på rådhuset, hvor mange politikere var samlet for at følge valget. Hans første reaktion var ikke overraskende positiv.

- Jeg var super glad over, at vi fik 10 mandater, men jeg sad også og ventede på de personlige resultater, siger Selim og fortsætter:

- Jeg ville bare gerne vide, om jeg var en af de 10. Jeg kunne slet ikke sidde ned, og tankerne fløj rundt.

Dagen efter gik også med masser af tvivl om, hvorvidt han var valgt ind, og det var først efter flere bekræftelser, at han om aftenen kunne ånde lettet op. Pladsen i byrådet var sikker.

Den 27-årige politikere kan nu se frem til at blive medlem af to stående, politiske udvalg: Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Specielt førstnævnte er et område, som Selim Balikci går op i.

- Jeg vil meget gerne Skoleudvalget, det brænder jeg virkelig for. Det er interessant, fordi man skal gøre en fremtid klar til de unge og tage hånd om en eventuel begyndende kriminalitet. På det punkt er den tidlige indsats effektiv, påpeger han.

Det nye byrådsmedlem har gennem sit arbejde oplevet, hvordan vejledning kan have positiv betydning for de unge, og derfor er oplysning vigtigt.

- Mange unge i Køge kender nok ikke omfanget af den hjælp, de kan få hos UUV Køge Bugt, så det handler også om bedre oplysning. Om at få fat i dem, der mangler en uddannelse, og vise dem en vej, de kan tage, i stedet for at de tager den forkerte vej og eksempelvis ender i kriminalitet, pointerer Selim.

