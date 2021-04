Sejlede for 300 år siden

Her har de blandt andet brugt en såkaldt dendrokronologisk daterings-metode til at undersøge det træ, som skibet er bygget af.

- Vi kan med ret stor sikkerhed sige, at træet, som her er egetræ, er fældet i 1740, og skibet er dermed formentlig bygget i det efterfølgende årti. De analyserede prøver er desuden alle sammenfaldende med årringskurver fra Norge, og med en datering til 1740 har det jo i og for sig været et dansk skib, siger museumsinspektør Annemette Kjærgård fra Museum Sydøstdanmark med henvisning til, at Norge dengang hørte under den danske krone.