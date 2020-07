Fodboldglade piger i Køge Nord og Skensved har det både sjovt på banen og udenfor. De har hurtigt fået et nyt samarbejde til at fungere. Privatfoto

Seje piger banker til bolden

Køge - 26. juli 2020 kl. 14:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny fodboldafdeling i Køge Nord har set dagens lys og er klar til at give andre hold kamp til stregen.

Det kommende U15 pigehold i Køge Nord FC er et holdsamarbejde med Skensved IF, som nu har fungeret i et år og går under navnet KNFC-SIF.

I det første år af det holdsamarbejde har de to klubber skulle lære at samarbejde omkring træningstider, spillested, trøjefarve og meget mere. Det som har taget lidt tid for de voksne i klubberne, har pigerne i truppen løst meget hurtigere, fortæller træner Christian Billing:

- Vi vidste godt, at vi skulle arbejde med sammenholdet og de sociale elementer, når to hold skulle sammen spilles til ét hold, men at pigerne løste den udfordring så hurtigt er kommet bag på os. Pigerne har vist, at fodbolden kan give en masse anden end blot fodboldkompetencer. Det giver blandt andet en masse nye kontakter og veninder på tværs af skoler og årgange.

Holdet startede i række 2 og skal efter sommeren spille i række 1. Holdet er ikke kun for piger, som træner og spiller mange gange ugentligt. Holdet har integreret flere ny startere samt nye spillere fra andre klubber. Dette gøres ikke blot med et godt træningsmiljø, men det kræver i høj grad sociale kompetencer blandt pigerne og det har U15 holdet vist, at de har et godt øje for, mener han.

Selvom truppen i KøgeNord har en fornuftig størrelse, på nuværende tidspunkt så vil holdet gerne have endnu flere nye veninder. Træneren understreger, at det ikke er vigtigt, at man har den store fodbolderfaring for at være med på holdet.

- Nogle har spillet i mange år og træner mange gange ugentligt, mens andre kun har spillet i et par år og træner et par gange om ugen. Om man har spillet meget eller lidt er ikke det vigtigste. Vi skal nok lære pigerne at spille fodbold, lyder det fra holdets anden træner Preben Rasmussen.

I løbet af en sæson mødes pigerne ikke kun til træning og kampe, men de sociale samlinger er der også mange af. Pigerne var blandt andet aktive under coronapausen. Her hjalp de med salg af håndsprit og -sæbe med mere og den indsats skulle gerne muliggøre et europæisk eventyr til foråret 2021, da turen desværre blev aflyst i år.

Efter sommerpausen træner holdet mandage og onsdage og første træning er mandag i uge 32 i KøgeNord.

Så hvis du er pige i årgang 06, 07 og 08 og har lyst til at høre mere eller prøve at komme til træning, så er du velkommen til at kontakte trænerne - Christian Balling tlf. 40437559 eller Preben Rasmussen tlf. 51322776