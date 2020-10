Det Konservative Folkeparti valgte onsdag aften 60-årige Thomas Kampmann som ny spidskandidat i Køge Kommune. Foto: Katrine Wied

Se video: Konservative vælger Thomas Kampmann som ny spidskandidat

Køge - 29. oktober 2020 kl. 10:00 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Thomas Kampmann er ny spidskandidat for Konservative i Køge.

Onsdag aften blev den 60-årige politiker og direktør for Skandinavisk Transport Center og Køge Havn valgt som afløser for Flemming Christensen på et møde i Konservatives vælgerforening.

I sin tale lagde Thomas Kampman ikke skjul på, at han vil se det som sin opgave at gå efter at tage borgmesterposten fra Marie Stærke (S).

- Jeg er stolt over titlen som Konservativ borgmesterkandidat, for borgmesterposten må være det, vi går efter. Jeg kan være samlende, pragmatisk, tilgængelig og se helheder. Og vigtigst af alt så tror jeg på, at jeg kan samle et stærkt flertal fra den borgerlige side og hen over midten. Det må trods alt være det, der repræsenterer borgerne bedst, sagde Thomas Kampmann.

Valget af spidskandidat blev gennemført med få deltagere i Køgehallerne, hvorfra der blev livestreamet til medlemmerne.

Det var Konservatives byrådsmedlem, Mads Andersen, der på vegne af vælgerforeningens bestyrelse indstillede Thomas Kampmann.

- Tiden er inde til et generationsskifte. De seneste tre år har Flemming Christensen og jeg haft selskab af Kirsten Larsen og Thomas Kampmann i byrådet. Vi har en ting til fælles. Det den Konservative grundegenskab, ordentlighed, indledte han.

Mads Andersen kommenterede også på, at han af nogen har været set som Konservativ kronprins.

- Jeg har siddet 11 år i byrådet. Nogen ville måske spørge, hvad så Mads. Stiller du op som borgmesterkandidat. Det er der mange gode grunde til, at jeg kunne. Men jeg har også 3188 gode grunde til ikke at stille op som borgmesterkandidat. 3188 var det antal mennesker, der stemte på mig til folketingsvalget sidste år. Jeg vil gerne høste de sidste stemmer og få en plads på Borgen, sagde Mads Andersen.

- Derfor vil jeg gerne indstille et menneske, som er utrolig empatisk, kan tale med alle, er en god leder, en god ven, en god far, en god bedstefar. På vegne af en enig byrådsgruppe vil jeg gerne indstille Thomas Kampmann til ny spidskandidat for Konservative.

Kampmann blev valgt uden modkandidater.

Thomas Kampmann holdt også en tale for de tilstedeværende og de rullende kameraer.

- Med mig som spidskandidat får I en kontinuerlig overgang og ikke en paladsrevolution, vi har været fælles om at lægge den nuværende linje og der er ingen grund til at ændre noget der fungerer, sagde han.

Tak til Flemming

Thomas Kampmann rettede også en tak til Flemming Christensen, som blandt andet har givet Konservative borgmesterposten i Køge i forrige valgperiode.

- Først og fremmest vil jeg sige en stor tak til dig, Flemming. Du kan se tilbage på 15 år i kommunalpolitik. Du har arbejdet utrætteligt og efterlader dig mange aftryk, ikke mindst som borgmester. Jeg har altid oplevet dig som en konstruktiv, positiv person og som en i det rette element. Du er en person, som folk er trygge ved, stoler på og respekterer, så det bliver nogle store sko at udfylde. Men store sko sætter som bekendt store aftryk, hvilket heldigvis gør det lettere at følge retningen, sagde Thomas Kampmann.

Han betonede også, at han vil følge den linje, som partiet har anlagt med Flemming Christensen i spidsen.

- Men jeg er selvfølgelig ikke en præcis kloning af Flemming, så derfor vil I se mig have et endnu større fokus på gode og effektive dagtilbud og skoler, sagde Thomas Kampmann.

Flemming Christensen gav også den nyvalgte spidskandidat nogle ord med på vejen.

- Du er sådan en person, der gør, at jeg går rolig ud af bagdøren. Jeg er helt tryg ved dig, sagde han og henvendte sig også til de Konservative partimedlemmer.

- Tak for den støtte og opbakning til medlemmerne, som I altid har givet. Det har været en kæmpe fornøjelse at stå i spidsen for det her. Vi har forsøgt at sætte vores præg på udviklingen, men vi har hele tiden lagt vægt på, at det skal være et samarbejde.

Flemming Christensen fortalte videre, at han bliver i byrådet valgperioden ud, men vil give sin plads i det magtfulde økonomiudvalg videre.

- Jeg hænger på det sidste år. Min plan er, at Thomas får min plads i økonomiudvalget det sidste år, så du får det bedste afsæt frem mod kommunalvalget, sagde Flemming Christensen.

Thomas Kampmann blev valgt til Køge Byråd første gang i 2017. Her fik han 240 personlige stemmer. Han har tidligere været medlem af byrådet i Greve Kommune, da han boede der.

De Konservative fik i alt 4.952 stemmer ved det seneste kommunalvalg. Det betyder, at partiet i dag har fire mandater i Køge Byråd.

