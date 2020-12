Køge Kommune er en ud af i alt 38 kommuner, der nu gennemfører en delvis nedlukning fra onsdag den 9. december og frem til og med søndag den 3. januar. De skærpede restriktioner blev meldt ud af statsministeren mandag, og sker på baggrund af en bekymrende stigning i antallet af smittede med COVID-19. Foto: Torben Thorsø

Se tallet: Her ligger Køge på listen over smittetal

Køge - 08. december 2020

Køge Kommune ligger som nummer 36 på listen over de højeste smittetryk. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

De seneste syv dag er der registreret 123 nye tilfælde af smittede med Covid-19 i Køge Kommune. Det svarer til en incidens på 202,3 smittede pr. 100.000 borgere.

Mandag blev Køge udpeget som en af de 38 kommuner, der fra i morgen onsdag skal indføre særlige restriktioner for at dæmme op for smitten. De nye restriktioner får betydning for skolerne, for kultur- og idrætsområdet og for en lang række andre funktioner under Køge Kommune.

Børn, skole og uddannelse De ældste skoleelever fra 5. klasse hjemsendes og fjernundervises. De berørte elever og disses forældre vil få direkte besked. 0.-4. klasse møder i skole som normalt, og har også mulighed for at benytte SFO. Alle daginstitutioner holder åbent som normalt.

Offentlige arbejdspladser

Jobcentrenes kontakt med borgerne omlægges til virtuel kontakt. Jobbutikken, hvor borgere kan melde sig ledige, er fortsat åben. Jobcentrenes øvrige kontakt med borgere foregår digitalt.

Borgerbetjeningen holder fortsat åbent for henvendelser. Det er for eksempel muligt at bestille tid til at få lavet et nyt pas eller kørekort og få hjælp til sin NEM-id. Det er ikke muligt, som normalt, at få hjælp til for eksempel byggesager eller sager vedrørende kulturområdet ved personligt fremmøde, da administrative medarbejdere er sendt hjem. Her anbefales det, at man ringer, og klarer sin henvendelse på telefonen, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse. Telefonisk kontakt til Borgerbetjeningen på 56 676767 anbefales generelt for at nedbringe antallet af personer der er tilstede i Borgerbetjeningen.

Offentligt ansatte, der har mulighed for det, skal arbejde hjemme. Dette indebærer blandt andet Køge Kommunes administrative personale.

Ældrepleje

Plejehjem, hjemmepleje, visitation og sociale institutioner fortsætter som hidtil. Særlige forholdsregler omkring besøg, der gælder i dag, opretholdes.

Sport og fritidslivet Alle indendørs idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter holder lukket. Det gælder idrætsanlæg, svømmehaller og foreningslokaler. Udendørs idræt kan stadig udøves, dog med maksimum ti personer samlet ad gangen.

Kulturlivet Næsten alle Køge Kommunes kulturinstitutioner holder lukket. Det betyder, at bibliotekerne, Køge Museum, KØS, Musikskolen, Aftenskolen, Tapperiet og Teaterbygningen lukker ned. Der vil dog i begrænset omfang være åbent på Køge Marina.

Øvrige anbefalinger Udover de nye restriktioner i de 38 kommuner, heriblandt Køge, forlænger regeringen de nuværende landsdækkende restriktioner som eksempelvis brug af mundbind og forsamlingsforbuddet til 28. februar.

Det er også fortsat myndighedernes anbefaling, at man samles højst 10 personer i privat regi. Er man bosat i en af de 38 kommuner med skærpede restriktioner, gælder det, at man som borger i en kommune, der er underlagt restriktionerne tager disse med sig ved besøg i andre kommuner.

Der er en række detailspørgsmål i forhold til kommunens virksomhed, som planlægges i løbet af tirsdag den 8. december, oplyser Køge Kommune. Køge Kommunes forvaltninger og afdelingschefer tager her stilling til, hvilke borgerrettede områder og arbejdsopgaver, der betragtes som kritiske, og hvilke områder, hvor regeringens restriktioner kræver, at medarbejdere sendes hjem, eller at opgaverne bliver omlagt. I de tilfælde, hvor der sker ændringer, der berører borgerne, bliver disse meldt ud til de berørte borgere, ligesom Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/corona opdateres.