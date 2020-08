Se kunstværk blive skabt: Kæmpefødder på stranden

- Vandringens Væsen er en hyldest til vandringen - som et modsvar til det moderne livs hurtighed, der ofte er frakoblet kroppen og den fysiske verden. At gå er den stille revolution, der hylder langsomheden, et modsvar til vækst og varen. Vi vandrer blot for at være i verden, skriver hun i en pressemeddelelse.

Vandringens Væsen opføres altså på Køge Sydstrand onsdag den 19. August og på starden i Karrebæksminde d. 20. August. Oplevelsen er for alle der kommer på stranden og i forbindelse med værket vil vi opføre en info-station på stranden der fortæller om værket. Det er et interaktivt værk både ved de samtaler der opstår med nysgerrige som henvender sig til kunstneren mens hun bygger fodsporene, og ved at appellerer det til det legende i os alle, da værket giver muligheden for at blive medskabende, jo flere der hjælper med at bygge i sandet, jo længere bliver kæmpens vandring, lyder det videre.