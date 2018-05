Køges blomsterhav er som et maleri i konstant udvikling og forandring. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se de smukke billeder: Sådan holdes byen fuld af blomster

En tulipan på helleanlægget kan forsøde ventetiden, mens man holder i kø på vejene. Og det er netop et af formålene for Køge Kommunes landskabsarkitekt, der har til opgave at skabe små smil over et farverigt møde med blomster der, hvor vi alle sammen færdes.