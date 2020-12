Se billedserie Søren og Bettina Thunem Andersen (til venstre) fra Køge Håndbold løb med årets Handicappris, som er den første af sin slags i Køge. Foto: Køge Kommune Foto: Kim Roat

Se de rørende billeder: Historisk handicappris fik tårerne frem

Køge - 04. december 2020 kl. 19:43 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Mens decembermørket falder på udenfor, har godt 15 fremmødte taget plads i multisalen hos Køge Kommunes Genoptræningscenter. Lokalet med de hvide vægge danner torsdag eftermiddag ramme om uddelingen af Handicapprisen 2020.

Det er første gang, prisen gives, og formålet er at anerkende personer, grupper virksomheder eller organisationer, som yder en særlig indsats for at styrke handicappedes trivsel og livsvilkår i kommunen.

Handicapprisen bliver uddelt på dagen for FN's Internationale Handicapdag, og at prisen er en stor anerkendelse, bliver tydeligt, da diplom og blomster overrækkes til de to vindere.

- Tusind tak for den flotte pris og de flotte ord. Jeg er helt rørt, så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, lyder det snøftende fra Bettina Thunem Andersen.

Hun træner sammen med sin mand Søren holdet Indsatsstyrkerne hos Køge Håndbold. Holdet har lige nu spillere i alderen 8-23 år og er målrettet børn og unge, der på den ene eller anden måde er udfordret motorisk eller mentalt.

På holdet er der højt til loftet, og det skal være sjovt at spille bold sammen, også selvom man kan være udfordret. Alle skal have mulighed for at udfolde sig fysisk og være en del af et fællesskab, understreger parret.

Mindre rørende bliver det ikke, da en af spillerne fra Indsatsstyrkerne rejser sig op efter prisuddelingen og siger et par ord til de to trænere.

- Jeg elsker at komme til håndbold, og jeg elsker, at I er mine trænere, så tusind tak for jer, lyder det fra 18-årige Frederikke Loui Henriksen.

En del af fællesskabet Inden da har først borgmester Marie Stærke (S) budt velkommen, og efterfølgende lyder der rosende ord fra både udvalgsformand Lissie Kirk (S), Nils Bo Hermansen fra Danske Handicaporganisationer i Køge og Lars Kunov, der er formand for Køge Kommunes Handicapråd.

Det er de to sidstnævnte, som uddeler årets handicappris med tilhørende diplom samt 10.000 kroner.

- På frivillig basis er Søren og Bettina med til at skabe grobund for, at børn og unge med et handicap har mulighed for at dyrke idræt, udfolde sig fysisk og føle sig som en del af et større klubfællesskab. En mulighed, som ikke altid er tilstede for børn og unge med handicap, påpeger Lars Kunov.

- Det er med stor glæde, at vi med prisen i dag hædrer et så fint eksempel på, hvordan handicappedes ressourcer kan bringes i spil. Det er et rigtig godt eksempel på det, vi gerne vil opnå med at sætte fokus på handicapområdet i Køge, siger Lissie Kirk, der er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Historisk øjeblik Hos Køge Kommune er målet nu, at Handicapprisen skal uddeles hvert år fremover, og at man forhåbentlig næste gang kan invitere en del flere mennesker til fejringen end de relativt få udvalgte, som torsdag har fundet vej til prisuddelingen.

- Jeg er glad for, at vi sætter fokus på dem, der gør en forskel for borgerne med handicap i kommunen. Det er et historisk øjeblik, og jeg håber, der kommer flere, så vi kan starte en tradition de næste mange år, siger Marie Stærke.