Se billedserie Mandag morgen fik de første studenter fra Køge Gymnasium huen på, og der var ikke overraskende masser af smil og højt humør hos de unge og deres venner og familie. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se de forløsende billeder: Gymnasiets studenter får huen på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se de forløsende billeder: Gymnasiets studenter får huen på

Køge - 22. juni 2021 kl. 06:08 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

De værste byger er aftaget, og de mørkeste skyer er så småt på vej væk med vinden. Pludselig lyder der et højt brag. Det er dog ikke torden, men i stedet et kraftigt konfettirør, der bliver skudt af på området foran Køge Gymnasium mandag morgen. Endnu en nybagt student er trådt ud af skolens lokaler for at få sin hue på, og det skal selvfølgelig fejres. I denne omgang med spraglet konfetti flyvende rundt i luften.

Familier og venner strømmer ind på gymnasiet, for ligesom på resten af landets uddannelser er restriktionerne for huepåsætning mindsket markant. Derfor må studenterne fejres på skolen af lige så mange venner og familiemedlemmer, de har lyst til det, og det glæder gymnasiets ledelse.

- Det er en kæmpe forløsning, at familie og venner kan være med derude, og det er dejligt for eleverne. Vi føler os samtidig trygge, for mange af eleverne har allerede fået deres første vaccinestik, påpeger Lise Sonne-Hansen, der er vicerektor på Køge Gymnasium.

Hverdagen er tilbage Indenfor på gymnasiet er kantinen og indgangsområdet godt fyldt med mennesker, og der pyntet op med vimpler og farverige lamper. Stolte forældre med roser og flag i hænderne og festklædte venner med champagne står klar og venter på, at lige »deres« nybagte student træder ind i rummet.

Der lyder flere hujende råb, da 19-årige Viktoria Holving træder gennem døren. Mobiltelefonerne er fremme for at tage selfies, og hun får hurtigt masser af kram fra både familien og vennerne. Udover en udtrykkelig glæde over at være færdig med gymnasietiden, er der også andre følelser, der blander sig hos 2.hf-studenten.

- Det er nogle specielle følelser. Jeg er glad, men det er også sørgeligt at være færdig og skulle sige farvel til skolen og sine venner, forklarer Viktoria Holving, der sagde farvel med et ti-tal i engelsk.

Hun fortæller om et skoleår fyldt med socialt afsavn, virtuel undervisning og manglende fællesskab. Derfor har det været dejligt for den 19-årige student og hendes kammerater at kunne fejre mandagen, uden for alvor at skulle skænke corona en tanke.

- Det har været virkelig fedt at kunne glemme det og bare fejre. Det er dejligt, at hverdagen er tilbage, siger Viktoria Holving, der for nylig fik sit første vaccinestik.

Hun kan nu se frem til at skulle flytte hjemmefra, og til december begynder Viktoria Holving sin næste uddannelse hos Søværnet.

- Jeg har gået meget med tanken om, at nu skulle der ske noget. Jeg har følt, at jeg havde brug for en udfordring, og jeg kender en del, som har været værnepligtige. Det giver også gode muligheder for at studere videre, pointerer Viktoria Holving.

Hun skal de kommende dage feste og fejre med klassekammeraterne til de klassiske studentergilder samt den befriende vogntur for de unge, der igen har fået lov at sætte eleverne af på Torvet i Køge, som traditionen foreskriver.

En god afslutning En anden af de mange nybagte studenter fra Køge Gymnasium er 19-årige Jonathan Klattkowsky. 3.g-studenten glæder sig over, at eleverne har kunne afslutte gymnasietiden fysisk.

- Når vi har haft så meget virtuel undervisning, er det dejligt, at afslutningen har været fysisk. Det er helt fantastisk at få lov til at gøre alt det, man plejer, som for eksempel vognturen, lyder det fra Jonathan Klattkowsky, der uddyber:

- Den virtuelle undervisning har været fin, og lærerne har gjort den spændende, men det har også været hårdt. Vi har savnet det sociale og at kunne følge med i folks liv. Da vi endelig kom tilbage og havde undervisning i klasserne igen, var der mange ting, vi ikke vidste om hinanden.

Den 19-årige student ser nu frem til at tage et sabbatår for at finde ud af, hvad fremtiden skal byde på. Tiden skal formentlig bruges på at arbejde, og så har Jonathan Klattkowsky valgt at melde sig til militæret, hvor han skal være i otte måneder.

Han kalder det ekstra forløsende at slutte et coronaår af med at blive student.

- Det er en fed måde at slutte af på, og jeg synes, man er lykkedes rigtig godt med at skabe en god afslutning for os elever, siger Jonathan Klattkowsky.