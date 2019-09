Se billedserie Rosenborg Eksercits Kompagnis Tamburkorps gik forret i paraden arrangeret af Køge og Omegns Garderforening for at markere National Flagdag i Køge. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se de flotte billeder: Flag og trommer hylder danske helte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se de flotte billeder: Flag og trommer hylder danske helte

Køge - 06. september 2019 kl. 11:45 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taktfaste trommer og blafrende flag fejrede torsdag aften krigsveteraner og soldater udsendt i tjeneste på den nationale flagdag i Køge by.

Køge og Omegns Garderforening stod bag en flot markering af flagdagen, som blev afholdt for 10. gang. Med udgangspunkt fra Køge Kirke trak paraden op og marcherede via Køge Torv til Køge Marineforening på Køge Havn. Forrest i paraden gik Rosenborg Eksercits Kompagnis Tamburkorps.

Borgmester Marie Stærke var blandt talerne på Køge Torv.

- Flagdagen er en tradition, som giver os anledning til at samles i fællesskab og sende vores tanker til dem, der fortsat er derude, og en særlig tanke sender vi til dem, der er kommet hjem med skader på krop og sjæl. Og vores tanker går også til de mange familier - hustru, mand, børn og forældre, som har mistet en mand, kone, far, mor, søn eller datter, sagde Marie Stærke, som fortsatte med at også at tale om soldaternes familier.

- I dag hylder vi vores udsendte soldater - mænd og kvinder, som gennem tiden har valgt at forlade deres familie, venner og trygge rammer herhjemme for at drage ud i verden og gøre en stor indsats for at hjælpe krigshærgede områder. Et valg, som fortjener vores dybeste respekt. Vi bruger også dagen at anerkende deres indsats, men vi skal også bruge dagen til at anerkende vores udsendtes familier herhjemme i Danmark, som må leve i frygt og ængstelse, mens deres kære tjener Danmark ude i verden.

Borgmesteren understregede, at de udsendte danskere gør en forskel ude i verden.

- Vores danske udsendte yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter. Det er uanset, om der er tale om soldater, politi, sundhedspersoner eller andre udsendte grupper. De tager ud i verden for at gøre en forskel, og vi må ikke glemme, at det at være udsendt på en mission er at være med at sikre fred, frihed og stabilitet på steder i verden, hvor krig og undertrykkelse hersker. Og at denne indsats i sidste ende også er med til at værne om vores egen sikkerhed herhjemme, sagde Marie Stærke.

Efter paraden inviterede Køge Kommune og Veteran Cafeen alle veteraner i Køge Kommune til et arrangement på Klemmenstrupgård med grill og livemusik.