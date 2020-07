Se billedserie Køge bliver ikke mindre smuk, når man betragter den fra vandsiden. Foto: VisitKøge

Se de bedste bud: Derfor skal du holde ferie i kendt købstad

Køge - 03. juli 2020

Den længe ventede sommerferie er lige om hjørnet, og har du endnu ikke besluttet dig for, hvor dine højtelskede feriedage skal tilbringes, så er den charmerede købstad Køge en oplagt destination. Sådan skriver Visit Køge i en pressemeddelelse om deres spritnye sommerguide.

I Køge by og omegn findes der nemlig masser af naturskønne omgivelser tæt på skov og strand og ikke mindst et pulserende lokalt handelsliv, der har været byens varetegn i mere end 700 år.

Nedenfor får du inspiration til nogle af Køges bedste oplevelser, uanset om den står på ferie med eller uden børn.

Kanotur på Åsen Hop op i kanoen og nyd byen fra vandsiden, hvor der venter en smuk naturoplevelse. Du bliver ført gennem Køge Å, som bugter sig ind igennem den gamle handelsby. Glæd dig til en hyggelig feriedag på vandet og glem ikke at pakke madkurven med lækkerier.

Kanoerne kan lejes hos VisitKøge på telefon 69156170 alle dage undtagen søndag. Pris 150 kroner per kano.

Sol og strand Køge har to smukke sandstrande - Søndre Strand og Nordstranden - som begge er meget børnevenlige med lavt og stille vand. Her kan familiens mindste trygt soppe i vandkanten, bygge sandslotte eller kreere alverdens sandkager.

Søndre Strand har byens fantastiske campingplads som nærmeste nabo og ligger i smukke omgivelser med strandenge og græssende dyr.

Nordstranden ligger i forbindelse med Køge Marina, hvor du kan nyde den maritime sommerstemning på lystbådehavnen. På marinaen er der anlagt små hyggepladser og broer imellem de forskellige områder, hvor der også findes legeplads med hoppepude, en overdækket grillplads, ishuse og lækre spisesteder med udsigt udover vandet. Ved marinaen finder du ligeledes havnebadet, hvor du kan hoppe i bølgen blå og få en frisk dukkert.

Shopping Til det shoppelystne er der rig mulighed for at gøre unikke fund i Køges mange forretninger og specialbutikker, hvor du for eksempel kan gøre nogle lækre vintagekup, som pifter ethvert sommeroutfit op.

Hver onsdag og lørdag fra klokken 8-16, kan du kan også opleve byens pulserende handelsliv, når Køge Torv bliver omdannet til et sandt mekka for de købelystende med blandt andet smuk og iøjefaldende brugskunst, lækre madvarer og udsøgt frugt og grønt.

Har I børn med, kan I også kombinere shoppingturen med en gratis skattejagt for børn. Her føres børnene igennem byen med et skattekort, og undervejs skal de løse forskellige opgaver. Til sidst venter der en lille præmie hos byens turistkontor VisitKøge.

Kunst og kultur Tag en velfortjent sol og strandpause og bliv klogere på middelalderbyens historiske fortid. I Køge og omegn er der mange muligheder for at få stillet sin nysgerrighed. For hvordan var det at leve i gamle dage og fandtes der dengang et såkaldt velfærdssamfund?

Besøg for eksempel Køge Museum, Kjøge Miniby, Landbomuseet Lundekrog eller KØS Museum for kunst i det offentlige rum, så finder du svaret.

Alle museer og kunstinstitutioner henvender sig både til børn og voksne, og flere af områderne har offentlige legeområder til fri afbenyttelse.

Sommer og livemusik Kom og oplev den gamle købstad og al dens charme, når den danske sommer viser byen frem for sin smukkeste side. I juli og august kan du hver weekend opleve live-musik i flere dele af byen blandt andet på torvet, de små gårde, i Strædet og nede på Køge havn.

Centralt springbræt Køge Kommune har en rigtig god infrastruktur, hvor du nemt og bekvemt kan anvende Køge by som din feriebase til en masse hyggelige endagsture rundt på hele Sjælland.

Det tager for eksempel kun 20 minutter med tog fra den nye arkitekttegnede Køge Nord Station til Københavns Hovedbanegård.