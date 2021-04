Landet over tryktestes vaccinationscentre i dag mandag ved at tage imod ekstra mange borgere. I Herfølgehallen drejer det sig om 1706 personer, som i løbet af dagen skal have et stik med vaccinen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Se billederne fra store vaccinedag: 1.700 lokale får første stik

I alt skal flere end 101.000 mennesker testes i dag mandag på de danske vaccinationscentre landet over. Det sker som en slags generalprøve for at teste om bookingsystemet, forholdene ved ankomsten, flowet gennem centrene og den efterfølgende observation fungerer efter hensigten og fremover kan håndtere endnu flere mennesker end i dag.

Inde på Herfølgehallens gulv står Henrik Dyhr iført et lyseblåt mundbind og overvåger situationen. Han er konstitueret leder af vaccinationscentret og har med spænding set frem til den store vaccinedag. Klokken 7.55 åbnede dørene for borgere i gruppen +70 år, som skal have deres første stik, og da DAGBLADET Køge er forbi ved 10-tiden, er der ingen problemer. Faktisk er man ti minutter foran planen, fortæller Henrik Dyhr.

Fra borgerne ankommer til indgangen ved Herfølgehallen har man beregnet med i alt 25-30 minutter per person, hvilket også er inklusiv de 15 minutters observation efter vaccinestikket. For Henrik Dyhr og de ansatte handler dagen om at teste, hvordan vaccineringen i stor skala fungerer hurtigst muligt, uden at det går ud over omsorgen over for borgerne.