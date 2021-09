Se billederne: Veteraner gik gennem byen i skyggen af Afghanistankrigen

Se billedserie Søndag blev den nationale flagdag markeret landet over for at anerkende de danske udsendte. Det skete også i Køge, hvor der var flagmarch gennem byen. Foto: Simon de Visme

Køge - 06. september 2021 kl. 12:29 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Dannebrogsflagene er højt hævet og vejrer i vinden. Forrest går Roskilde Garden og spiller på både trommer og glinsende blæseinstrumenter. I midten af marchen gennem byen går veteraner og soldater iklædt deres uniformer, og bagerst følger de pårørende med.

Tidligere søndag formiddag var flagdagen blevet markeret med en gudstjeneste i Køge Kirke og efterfølgende taler foran mindesmærket ved Køge Å, inden der var fælles gåtur til Lovparken. Her stod flere boder, en pølsevogn, en brandbil og en gammel militærbil klar til at tage imod marchen.

Spørger man Thomas Buus Kristensen, der er veteran fra Balkan og formand for Veterancafé Køge, er det essentielt at markere den nationale flagdag og anerkende de udsendtes arbejde.

- Det betyder, at vi kan blive anerkendt og ikke glemt. Heller ikke de pårørende. Men det burde være noget, vi gjorde hver dag. Vi må ikke glemme, hvad vores folk laver, for det er med livet som indsats, pointerer Buus Kristensen og fortsætter:

- Det er vigtigt at huske soldaterne og deres gode indsats, for politisk er vi ikke herre over tingene. Dem der bliver udsendt, er udsatte og et redskab, men lige meget hvor de bliver sendt hen, gør de en forskel.

Magtløshed og frustration Set i lyset af den aktuelle situation i Afghanistan med en besværlig evakuering og et foreløbigt punktum for den 20 år lange krig har DAGBLADET forsøgt gennem den lokale veterancafé at tale med en veteran, som har været udsendt til Afghanistan. Men ingen har lyst til at tage snakken, fortæller formanden.

- Jeg kan godt mærke, at nogle har været mere »touchy« omkring det, siger Thomas Buus Kristensen og uddyber:

- Nogle af dem, der har været udsendt til Afghanistan, synes, det er afsluttet på en dårlig måde, men det er ingen hemmelighed, at det har gjort en forskel, når de har været dernede. De har kunne se en forskel i gadebilledet, fra de er kommet første gang og så eksempelvis ti år senere.

Balkan-veteranen peger på, at man måske kun burde have været i Afghanistan i to år for at »rydde op« og så været taget hjem igen.

- Man har forsøgt at pådutte vestlige værdier til nogen, som ikke har haft mindsettet til det, og så går det galt, konstaterer Thomas Buus Kristensen.

Hvordan har de tidligere udsendte reageret på den aktuelle situation i Afghanistan?

- De har følelserne fremme, og jeg tror, de oplever både magtløshed og frustration over det, der er sket dernede.

En nemmere indgang Thomas Buus Kristensen bruger også lidt taletid på at nævne en helt anden ting, man kæmper hårdt for at få i Køge: En veterankoordinator.

Med 420 veteranerne i kommunen - et tal der har været stigende - er der nemlig brug for en nemmere indgang til kommunen for veteranerne, ligesom det kunne give mulighed for at tage en uformel snak med koordinatoren i veterancaféen fremfor i kommunens lokaler.

- Der er mange, som ikke har lyst til at blive registreret nogen steder, så også på det punkt ville en veterankoordinator give rigtig god mening, lyder det fra Thomas Buus Kristensen.