Se billedserie Om knap to måneder får vinterbadeklubben Valkyrien sig et nyt vartegn, når Bjørn Nørgaards valkyrievejrhane monteres hos klubben. Tirsdag var repræsentanter fra vinterbadeklubben på besøg hos Herfølge Kleinsmedie, hvor den første prøveskæring fandt sted. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Se billederne: Verdenskendt kunstner bag vinterbadeklubs vartegn

Køge - 13. august 2021 kl. 19:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Både benovet og imponeret kigger de tre Valkyrienkvinder på i de seks minutter, hvor gnisterne flyver, og Bjørn Nørgaards tegning er ved at blive til virkelighed.

For selvom det blot er en prøveskæring, der tirsdag middag er i gang hos Herfølge Kleinsmedie, og selvom der endnu går et par måneder, før Bjørn Nørgaards valkyrievejrhane får hjemme hos vikingebadeklubben Valkyrien på Søndre Strand, er det en stor dag.

Det er både Kirsten Lund Jørgensen, Ellen Tange og høvding Dorethe Pedersen fra vinterbadeklubben enige om på dagen, hvor de samles med Herfølge Kleinsmedies direktør, Finn Richardt, samt Spar Nord Køge Bugt-direktør Jesper Køster.

Snakken går lystigt, og de taler ivrigt om valkyrievejrhanens symbolik og ikke mindst den fremtidige betydning for vinterbaderne og kultur i byrummet:

- Det, at stilen er som et vikingeornament, er med til at give den både dybde og baggrund, lyder det begejstret med henvisning til, at den skal placeres hos netop Vikingelauget Valkyrien.

- Ja, det giver rigtig god mening, at den skal hænge lige netop hos jer, supplerer Finn Richardt.

Herpå bemærkes det, at vejrhanen laves specifikt til Valkyrien, og at »den vil forstærke fortællingen om både foreningen og byen.«

Binder byen sammen

Dorethe Pedersen mener da også, at Valkyriens kommende vartegn vil være med til at styrke kulturforbindelsen gennem byen:

- Det kan forhåbentlig være med til at genskabe »Tråden,« Køges kulturrute. Man har gobelinerne på KØS i den ene ende, og at den så vil slutte ved kysten på Søndre Strand i den anden vil være passende, siger Dorethe Pedersen, inden Jesper Køster fra Spar Nord Køge Bugt supplerer:

- Det er hele Køge Kyst-tanken om »livet før byen,« som vi ser her. Vi har byen, og nu skal vi have livet. Det får vi blandt andet ved at forlænge Tråden, og det er noget af det, som jeg synes er allermest spændende i dette, siger bankdirektøren og bemærker, at det også har været et krav i byudviklingen, at kunsten og kulturen skal integreres i byrummet.

Tæt samspil er vigtigt

Herfølge Kleinsmedie har stor erfaring med at indgå i lignende kunst- og kulturprojekter, og det var derfor helt åbenlyst, at Valkyrien kiggede mod dem, da kontakten til Bjørn Nørgaard var blevet etableret.

Det fortæller vinterbadeklubbens tidligere høvding, Ellen Tange.

- Det er utrolig vigtigt med et godt samspil mellem kunstneren og håndværkerne, og derfor valgte vi jer i Herfølge Kleinsmedie. I er noget særligt inden for kunstverdenen, siger hun direkte henvendt til Finn Richardt.

Længe taler de da også netop om dette; for det er helt afgørende, at dialogen mellem kunstneren og parten, der skal gøre kunstværket levende er både god, tæt og fortløbende, fremhæver Finn Richardt ad flere omgange.

- Det er jo heller ikke Bjørn Nørgaard, der selv har vævet gobelinerne på KØS. Det viser meget godt, hvorfor samspillet er så vigtigt, siger Finn Richardt.

Tilfredshed med prøven

Og selvom det udelukkende er en prøveskæring, der foretages denne dag, er der grund til at være fortrøstningsfuld, mener Finn Richardt, da han har inspireret jernpladen.

- Det var da ikke helt ved siden af. Det blev lige, som det skulle være. Slet ikke så tosset, siger han underspillet, da parterne i fællesskab nærstuderer resultatet.

Men værket kan nu alligevel komme til at skifte udtryk. For der skal være plads til, at Bjørn Nørgaard kan få ny inspiration, som vil kræve justering og tilpasninger, fremhæver Finn Richardt.

Næste torsdag uge kommer kunstneren selv på besøg hos Herfølge Kleinsmedie, og her skal han sammen med Finn Richardt lægge den endelige køreplan.

- Men det er klart, at vi på et tidspunkt når et point of no return, og det er jo, når den rigtige plade er blevet skåret, siger Finn Richardt og tilføjer, at produktionstiden ventes at blive på mellem fire og seks uger, når alle tekniske detaljer er på plads.

Går alt, kan Valkyriens nye vartegn derfor blive indviet en gang i midten af oktober. Og dermed forstærke Køges kulturtråd gennem købstaden mod kysten, hvor vinterbadevikingerne fra Valkyrien har hjemme.