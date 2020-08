Se billedserie Køge Kraftvarmeværk udskiftede inderkernen i skorstenen i weekenden. Det sker som led i et nyt projekt med Røggaskondensering, som skal trække mere varme ud af røggassen. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Se billederne: Varmeværkets skorsten vendte vrangen ud

Køge - 05. august 2020 kl. 05:51 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store kran var på arbejde på Køge Kraftvarmeværk i weekenden. Køge Kraftvarmeværk er i gang med et større energispareprojekt, som skal udnytte energien i røgen i skorstenen, og nu skulle inderkernen i kraftvarmeværkets skorsten udskiftes.

Projektet handler om "røggaskondensering", der gør det muligt at genbruge store varmemængder fra røggassen, når biomassen i anlæggets kedler brændes af. Tidligere på sommeren ankom et kondensortårn, som er sat op, og nu var turen kommet til skorstenen

- Inde i skorstenen sidder en inderkerne, som vi har skiftet ud. Røggas har normalt en temperatur på 150 grader. Nu går vi ned på cirka 30 grader. Det betyder, at vi må skifte inderkernen ud til et andet materiale for, at skorstenen kan holde til det. Formålet er at modificere skorstenen, så den kan tåle den nye røggastemperatur, forklarer kraftværkschef på Køge Kraftvarmeværk, Ulrik Jørgensen.

Ingen varme til gråspurve

Røggaskondensering gør det muligt at genanvende store varmemængder fra røggassen. Hvis man sænker temperaturen i røgen fra de nuværende 150 grader til 30 grader, kan kraftvarmeværket producere meget mere varme med den samme mængde brændsel.

- En stor del af processen sker i kondensortårnet, inden røgen kommer hen i skorstenen. Selve skorstenen er bare efterfølgende der, hvor røgen skal op igennem. Hele projektet går ud på, at vi tager al energien ud af røggassen og putter ind i fjernvarmesystemet i stedet for at putte den op til gråspurvene, siger Ulrik Jørgensen.

Billigere varme

- Det lyder nemt, men det er et stort projekt. Vi udfaser et gammelt anlæg, som vi stopper i løbet af nogle år. Vi investerer nogle penge i at udnytte vores grej bedre, så vi kan nedlægge noget andet. Det betyder, at vi i fremtiden vil bruge meget mindre brændsel og få den samme energi ud af det. Den varme, vi ellers ville putte op af skorstene, får vi gratis ved at trække varmen ud af det, fortæller Ulrik Jørgensen.

Når det er færdigt, vil det nye røggaskondenseringsanlæg bidrage med, hvad der svarer til 5.400 boligers årlige varmeforbrug. Prisen på fjernvarmen fra Køge Kraftvarmeværk kan dermed sænkes betydeligt.

- Vi skulle gerne forbedre økonomien i fremtiden ved at gøre det her. Det kommer også kunderne til gode, når vi kan producere varmen billigere, siger Ulrik Jørgensen.

Hele røggaskondenseringsanlægget skal være færdigt i foråret 2021.

Bæredygtig varme

Køge Kraftvarmeværk bruger bæredygtig biomasse som brændsel, eksempelvis træflis, slibestøv eller savsmuld. Det gør varmen CO2-neutral. Biobrændslet er restprodukter fra Junckers Industrier A/S, der ligger lige ved siden af på Værftsvej i Køge.

Køge Kraftvarmeværk er ejet af VEKS.