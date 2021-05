Se billedserie Mandag formiddag lagde en velspillende strygekvartet fra Copenhagen Phil vejen forbi Nørremarkens plejehjem i Køge Kommune som en del af en større turné på Sjælland. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Se billederne: Symfoniorkester gæstede plejehjem

Køge - 04. maj 2021 kl. 18:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Stolerækkerne er skiftet ud med seks små, runde borde, og den typiske store scene er erstattet af en lille intim stue på Nørremarkens plejehjem.

Fire musikere fra symfoniorkestret Copenhagen Phil har taget turen til Køge som en del af orkesterets store plejehjems-turné. Her skal man forbi 32 sjællandske plejehjem for at markere den længe ventede genåbning af samfundet og give de ældre en positiv oplevelse efter mange måneders nedlukning.

På Nørremarkens plejehjem har 15 beboere fundet deres plads foran strygekvartetten. Nogle skubbes hen i kørestol, mens andre selv trisser hen og finder en stol ved et af bordene. De fire musikere fra symfoniorkestret lægger ud med at spille Mozart, og de klassiske toner får et par af de ældre til at vippe let med foden i takt til musikken.

Overvældende feedback Blandt tilhørerne sidder også Katrine Ganer Skaug. Hun er orkesterchef for Copenhagen Phil og fortæller, at musikerne oprindeligt skulle have været på en skolekoncert-turné, men den blev aflyst, fordi det har været forbudt for skolerne at blande klasserne.

I stedet er symfoniorkestret taget på tur hos de sjællandske plejehjem, hvor man er cirka halvvejs med turnéen. Orkestret har i alt 65 musikere, der er blevet delt op i mindre grupper på tre-seks personer, som besøger de ældre beboere.

- Det er noget andet at spille for mindre grupper og i små rum, for det giver en særlig intensitet, fortæller orkesterchef Katrine Ganer Skaug.

- Det er de ældre, der har været mest isolerede det seneste år, og indtil videre har vi fået overvældende feedback fra dem, fortæller Katrine Ganer Skaug.

Hun tror på, at det kunstneriske fra musikken kan give et ekstra løft, »og nå ind i nogle kroge og hjørner, som samtalen ikke kan nå«.

- De ældre får en umiddelbar oplevelse. Det er en lille gave fra os, og det overskud har vi savnet at give videre. Det er forfærdeligt, at man har været lukket ned i så mange måneder, siger orkesterchefen.

Som løver i et bur Undervejs i den halv time lange koncert på Nørremarkens plejehjem får strygekvartetten også spillet et par velkendte sange, som beboerne og de ansatte kan synge lidt med på. Blandt andet slutter musikerne af med »Den blå anemone«.

For Copenhagen Phil har det været en glædelig fornøjelse at komme ud og spille for et publikum, for det er det, musikken handler om i sin grundessens, lyder det.

De ældre beboere fik mulighed for at synge med på et af sangene, som symfoniorkestret spillede.

- Musikken skabes kun, når der er tilhørere. For uden tilhørere så ændrer musikken sig, påpeger Katrine Ganer Skaug og fortæller, at symfoniorkesteret under nedlukningen har haft det »som løver i et bur«.

- Musikerne har glædet sig til at komme ud og spille, og indtil videre har turnéen givet dem nogle meget fine oplevelser. Det er noget andet at spille for mindre grupper og i små rum, for det giver en særlig intensitet.