Se billedserie Fire gamle træer ved indgangen til Lovparken i Køge må lade livet.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Svamp fældede de gamle træer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Svamp fældede de gamle træer

Køge - 28. november 2017 kl. 15:16 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange køgensere var det et lille stykke af deres barndoms minder, der forsvandt tirsdag eftermiddag, hvor ETK lod fire gamle træer af arten Jelserrøn - populært kaldet Bornholmerrøn - fælde ved indgangen til Lovparken. Allerede sidste år blev det første af de ialt fem træer fældet på grund af svampeangreb - og nu var det eneste ansvarlige at fælde de sidste fire, fortæller ansvarlig for grøn drift i ETK, Berit Jacobsen.

- Det er simpelthen et sikkerhedsspørgsmål. Jeg er landskabsarkitekt og jeg vil gerne have, at man venter så længe som overhovedet muligt med at fælde træer. På et tidspunkt må man dog sige, at hensynet til sikkerheden vejer tungest, siger hun.

De gamle træer var angrebet af to typer svamp - kulsvamp og honningsvamp. Kulsvampen i tre af de fire træers kroner og honningsvampen i rødderne.

En dødsulykke ved fælledparken i København som følge af nedfald fra et råddent træ for ti år siden har betydet, at det i dag er standard, at kommunernes folk alle kommer på kursus og lærer at identificere såkaldte »risikotræer«, forklarer Berit Jacobsen.

- Vi har haft træerne under observation nogle år og kunne se, at der var honningsvampe hele vejen rundt og at nogle af grenene var helt hule. De risikerede at falde ned på vejbanen eller på de mange børn og unge, der går der på vej til Lovparken. Angrebet i rødderne betyder, at træerne kunne falde i sin fulde længde, forklarer Berit Jacobsen.

Nu er træerne væk og i den næste tid vil der blive plantet nye træer - dog en meter længere inde på græsset, så der bliver plads til et bredere fortov. Endnu et sikkerhedshensyn.

- Indtil nu har der kun været fortov i en enkelt flises bredde - derfor har folk gået ude på vejen. Der har simpelthen ikke været plads til, at de kunne komme forbi hinanden. Vi fjerner de sidste to Bornholmerrøn og planter ialt syv nye, oplyser landskabsarkitekten.